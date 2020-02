30 Einsätze wegen „Yulia“

Iserlohn. Den dritten Sonntag in Folge sorgte das Wetter für viele Einsätze auch bei der Iserlohner Feuerwehr.

Nach „Sabine“ und Victoria“ machte am dritten Sonntag in Folge auch Sturmtief „Yulia“ der Iserlohner Feuerwehr wieder reichlich Arbeit.

Zwischen 10 und 19 Uhr mussten die Blauröcke zu insgesamt 30 Unwettereinsätzen ausrücken, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilten. In der Mehrzahl handelte es sich um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume, abgedeckte Dachziegel oder lose Fassadenteile.

Am Forellenweg in Drüpplingsen, einem kleinen Abzweig von der B 233, war die Feuerwehr hingegen mehrere Stunden im Einsatz. Dort trat in Folge des starken Regens ein Bach über die Ufer, das Hochwasser bedrohte mehrere Wohnhäuser. Mit mehreren Pumpen gelang es den Einsatzkräften aber, den Wasserstand zu senken.

Gegen Abend beruhigte sich das Wetter, die freiwilligen Feuerwehrleute, die seit dem Vormittag aufgrund der Wetterwarnung vor starken Windböen des Deutschen Wetterdienstes die Gerätehäuser besetzt hatten, um im Ernstfall schneller ausrücken zu können, konnten nach Hause.