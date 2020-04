296 Personen erkrankt – 74-Jähriger stirbt im Klinikum

Im Märkischen Kreis sind 31 Personen neu am Coronavirus erkrankt.

Im Märkischen Kreis meldet die Gesundheitsbehörde aktuell insgesamt 367 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Krise. Davon sind 64 Personen bereits wieder genesen. Stationär behandelt werden 55 Patienten, davon 7 außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 296 Infizierte. 31 sind neu erkrankt. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 696 Kontaktpersonen. Sieben Personen sind verstorben.

Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

• 57 Infizierte, 13 Gesunde, 97 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Iserlohn

• 33 Infizierte, 6 Gesunde und 73 Kontaktpersonen in Hemer

• 6 Infizierte, 1 Gesunder und 15 Kontaktpersonen in Altena

• 3 Infizierte, 4 Gesunde und 11 Kontaktpersonen in Balve

• 25 Infizierte, 2 Gesunde und 48 Kontaktpersonen in Halver

• 2 Infizierte, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen in Herscheid

• 4 Infizierte, 2 Gesunde, 20 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Kierspe

• 50 Infizierte, 13 Gesunde und 91 Kontaktpersonen in Lüdenscheid

• 22 Infizierte, 38 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Meinerzhagen

• 53 Infizierte, 13 Gesunde, 197 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene in Menden

• 1 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde

• 3 Infizierte, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen in Neuenrade

• 25 Infizierte, 7 Gesunde und 58 Kontaktpersonen in Plettenberg

• 6 Infizierte, 1 Gesunder und 9 Kontaktpersonen in Schalksmühle

• 7 Infizierte und 24 Kontaktpersonen in Werdohl

Die Tests erfolgen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Kriterien liegen dem Hausarzt vor. Wenn er eine Testung für erforderlich hält, schreibt er eine Überweisung und sendet sie an den Märkischen Kreis. Der vereinbart einen Termin mit dem Patienten an einen der Drive-In Stationen oder in Ausnahmefällen einen Hausbesuch. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden. Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis nun auf seiner Homepage übersichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php