15 Millionen für das Kirchhoff-Werk in Iserlohn-Sümmern

Bei Kirchhoff Automotive ist es Tradition, dass die Geschäftsführung im Rahmen der Senioren- und Jubilarfeier einen Bericht zur wirtschaftlichen Situation des Unternehmens abgibt. Die Automobilindustrie stehe derzeit vor dem größten Wandel seit der Erfindung des Autos, sagte J. Wolfgang Kirchoff jetzt vor rund 250 Gästen bei der Feier in der Schützenhalle Sümmern.

Viele Unternehmen müssten sich mit der kommenden E-Mobilität neu orientieren, da ihre Produkte mit dem Verbrennungsmotor verbunden seien. Gleichzeitig belasteten Brexit und Handelskonflikte die Weltwirtschaft, worunter insbesondere die global aufgestellte Automobilindustrie zu leiden habe, sagte Kirchhoff. Und dennoch: Mit den vier Geschäftsbereichen Automotive, Ecotec, Mobility und Witte Tools werde die Kirchhoff-Gruppe weltweit in diesem Jahr 2,45 Milliarden Euro mit ihren 13.750 Beschäftigten erlösen, sagte Kirchhoff.

Deutschland gibt am meisten für Forschung aus

2019 sei der weltweite Pkw-Absatz um fünf Prozent zurückgegangen. Während in Europa der Absatz stagniert sei, hätten im weltgrößten Automobilmarkt China zehn Prozent weniger Fahrzeuge verkauft werden können. Auch im kommenden Jahr werde weltweit noch mit einem leichten Minus von einem Prozent gerechnet. Aber J. Wolfgang Kirchhoff sagt auch das: „Die Automobilindustrie wird, anders als manche Diskussionen zurzeit vermuten lassen, eine starke Industrie bleiben.“ Insbesondere die deutschen Hersteller und die deutschen Zulieferer würden im globalen Vergleich eine Spitzenposition einnehmen. Dies könne man beispielsweise an den jährlichen Forschungs- und Entwicklungsausgaben der deutschen Automobilindustrie ablesen. Hier gebe Deutschland weltweit 44 Milliarden Euro aus, Japan 30, Amerika 15 und China sechs Milliarden. Auch Behauptungen, dass bei der Entwicklung des autonomen Fahrens Start-ups aus Nordamerika und Asien der deutschen Automobilindustrie bereits weit voraus seien, hielten den Fakten nicht stand. Über 50 Prozent der Patente für teilautomatisiertes oder autonomes Fahren seien von deutschen Herstellern und Zulieferern angemeldet. Bei der Elektromobilität seien es knapp 40 Prozent.

Auch sein eigenes Unternehmen sieht J. Wolfgang Kirchhoff sehr gut aufgestellt: „Die sich verändernde Mobilität ist auch für uns eine Herausforderung, aber für unser Unternehmen sehen wir mehr Chancen als Risiken. Wir werden unsere Zukunft mit neuen Technologien und neuen Produkten aufbauen und so diese Veränderung anführen.“

Dementsprechend habe Kirchhoff Automotive 2019 sicherheitsrelevante Leichtbauteile, speziell im Hinblick auf veränderte Karosserien und Anforderungen bei E-Fahrzeugen, kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Von neu entwickelten Vorderwagenstrukturen würden insbesondere die Insassen in Kleinwagen bei Zusammenstößen mit wesentlich größeren Fahrzeugen profitieren. Der südwestfälische Automobilzulieferer wachse weiter. Neue Technologien und Anlagen würden die Kapazitäten erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit der weltweiten Standorte erhöhen.

Um den Prozess der Digitalisierung voranzutreiben, hat Kirchhoff Automotive eine Roadmap entwickelt. Aktuell würden sich 24 Projekte aus unterschiedlichen Geschäftsprozessen in der Umsetzung befinden. So sei zum Beispiel eine Smartwatch-App entwickelt worden, die die Beschäftigten beim Umrüsten von Maschinen unterstütze. Und eine neue Technologie für die Autos von Morgen sei am deutschen Stammsitz in Sümmern eingeführt worden. Leichtbau und Crash-Sicherheit würden auch bei zukünftigen Fahrzeugkarosserien im Vordergrund stehen, so J. Wolfgang Kirchhoff. Mit der in Sümmern verwendeten neuen Technologie könnten pressgehärtete Bauteile besonders effizient partiell vergütet werden. Damit würden sie maßgeblich zur Crash-Performance beitragen, da sie Crash-Energie gut weiterleiten und gleichzeitig auch absorbieren könnten. Am Standort Sümmern seien darüber hinaus 2019 umfangreiche Neuanläufe verschiedener Bauteile für Kundenprojekte von VW, Audi und BMW erfolgreich realisiert worden. Darunter fünf anspruchsvolle Baugruppen für den Audi e-tron, das erste rein elektrische SUV von Audi sowie den vorderen Stoßfänger für den BMW Mini Electric. Für die Produktion dieser Teile sei in neue Schweißanlagen und Schweißverfahren investiert worden.

Ebenfalls werde eine Hallenerweiterung für neue Logistikflächen vorgenommen. Entsprechend der Kundenanforderungen sei in Sümmern ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt worden. Weitere großvolumige Produktneuanläufe für diverse Automobilhersteller sowie für BEVs (Battery Electric Vehicles) seien für das kommende Jahr in Planung. Insgesamt würden im Werk Sümmern 2019 und 2020 rund 15 Millionen Euro investiert, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig zu sichern.

„2019 wird Kirchhoff Automotive mit rund 9200 Beschäftigten einen Umsatz von 1,61 Milliarden Euro erzielen“, sagt J. Wolfgang Kirchhoff. Trotz der sich abschwächenden Konjunktur blickt er zuversichtlich in das nächste Jahr: „Wir haben ein gutes Standing in der Branche. Das beweist das Feedback unserer Kunden und deren Anerkennung für unsere starken Leistungen in der Entwicklung, der Umsetzung und der Produktion von komplexen und toleranzkritischen Baugruppen für Verbrenner- und E-Fahrzeuge.“ Auch der Werkzeughersteller Witte Tools habe im abgelaufenen Jahr neue Kunden gewinnen können.

„In Iserlohn und Hagen werden wir 2019 insgesamt 155 Millionen Euro erlösen und 690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, davon 35 Auszubildende und 3 duale Studenten“, so Kirchhoff.

Dank an langjährige Mitarbeiter

Im weiteren Verlauf ehrte J. Wolfgang Kirchhoff jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders, die auf eine langjährige Betriebszugehörigkeit bei Kirchhoff Witte zurückblicken können. Bereits 25 Jahre dabei sind Ute Schlemmer, Daniela Crook, Petra Bruhn, Stefan Leitzgen und Ralf Boos. Auf mittlerweile 40 Jahre Betriebszugehörigkeit können Franz Niketa, Uwe Ruoss und Georg Schütz zurückblicken. Ein besonderer Dank ging an Dieter Hoffmann für seinen vorbildlichen Einsatz in 50 Jahren Betriebszugehörigkeit. In seiner Funktion als Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutz hat er ein einzigartiges Energiemanagement-System in der Unternehmensgruppe aufgebaut. J. Wolfgang Kirchhoff dankte allen für ihre langjährige Treue und ihren Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens.