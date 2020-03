Besonders ganz zum Schluss der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes, bei der am Dienstagabend im „Haus des Handwerks“ neben den Ratskandidaten (siehe Ende des Artikels) vor allem die Bürgermeisterkandidatin Eva Kirchhoff mit 53 von 54 Stimmen bei einer – vermutlich der eigenen – Enthaltung gewählt wurden, gab es einen ersten Vorgeschmack auf den Wahlkampf der kommenden Monate.

„Es gibt in Iserlohn keine Wählergruppierung, die so viele Eigeninteressen verfolgt wie ,Die Iserlohner’“, nannte der Stadtverbandsvorsitzende der Christdemokraten Karsten Meininghaus erstmals an diesem Abend den politischen Konkurrenten direkt beim Namen. Zuvor hatte der CDU-Fraktionschef Fabian Tigges („Wir distanzieren uns von Einzelinteressen und einer Politik, die dem eigenen Ego dient.“) und auch der Parteivorsitzende selber dazu gemahnt, dass man bei der politischen Arbeit stets „die gesamte Stadt im Blick haben“ müsse.

„Die Iserlohner“ hätten nur Einzelinteressen im Blick

„Die Iserlohner“, so Meininghaus in seinem Schlusswort, würden sich zwar gerne „als bürgerliche, unparteiliche Alternative“ und „als neu­tral“ darstellen. Neutral sei aber letztlich keine politische Gruppe, alle hätten Interessen, und gerade „Die Iserlohner“ davon sehr viele eigene: „Sie wollen gerne ein Parkhaus am Seilersee, sie wollen kein Schützenfest auf der Höhe und sie wollen kein Baugebiet vor ihrer Haustür haben. Sie haben nur Partikular-Interessen im Blick.“ Als Fazit hielt Meininghaus fest, dass „nur die CDU die einzige bürgerliche Alternative“ vor Ort sei, die nun mit einem „ausgewogenen, qualitativ hochwertigen und auch von den Persönlichkeiten her überzeugenden Paket an Ratskandidaten“ um das Vertrauen der Wähler werbe. „Und ich bin dankbar und stolz, dass wir mit Eva Kirchhoff eine namhafte, ausgezeichnete, kompetente, tatkräftige und überzeugende Persönlichkeit als Bürgermeisterkandidatin gewinnen konnten.“

Die 60-jährige Iserlohnerin fühlte sich nach der Wahl angesichts der hundertprozentigen Zustimmung „zuversichtlich, gestärkt und bereit, für Iserlohn einzutreten und die Stadt in eine blühende Zukunft für alle Menschen zu führen, mit dem Ziel, dass die Bevölkerung in Iserlohn wächst.“ Gemeinsam müsse man „neue, wichtige Impulse setzen für zukunftsfähige Projekte, um Forschung, Entwicklung und Innovation vor Ort zu stärken.“

In ihrer Bewerbungsrede hatte sie unter anderem neue Wohngebiete wie am Teutoburger Platz (für das sie eine teilweise oder gänzliche Holzbauweise anregte, um auch „die Marke Waldstadt zu beleben“), den Digitalen Wissenscampus und die damit verbundene Halle als sehr wichtige Projekte genannt. Bei allem, was die Stadt finanziell allein nicht stemmen könne, müsse kreativ geschaut werden, was mit Investoren und/oder Fördermitteln, mit Sponsorenmodellen und Crowdfunding realisiert werden könne, „um Iserlohn attraktiv zu machen, die Lebensqualität zu steigern und einen Zuzug von Fachkräften und vielen anderen engagierten Menschen zu erreichen. Und dazu gehört eben auch eine Halle.“

Bei Hallen-Betriebskosten gebe es „viele Stellschrauben“

Von der Heimatzeitung angesprochen auf den im Gutachten – dessen inhaltliche Details Eva Kirchhoff noch nicht kannte, da es ja auch noch nicht vorgestellt wurde (wir berichteten) – genannten jährlich notwendigen Zuschuss von 435.000 Euro, sagte die Architektin, dass es bei Betriebskosten „immer viele Stellschrauben“ gebe, wie beispielsweise alternative Energienutzung und Beteiligungspachtmodelle. Und auch bei der Auslastung sah sie unter anderem mit Blick auf den Einsatz neuer Technologien („Da muss man den Sprung in die Zukunft wagen.“), auf die Kooperationspartner und großen Unternehmen vor Ort viele Möglichkeiten: „Ich kann mir vorstellen, dass dort Kongresse, Messen und Schulungen stattfinden. Es geht beileibe nicht nur um Hochzeiten, Abiturfeiern und das Schützenfest.“

Nicht verschweigen in ihrer Rede wollte Eva Kirchhoff aber auch die Meinungen der Menschen, die seit Monaten zu hören wären: „Das Vertrauen der Bürger in Politik und Verwaltung ist massiv gestört.“ Auch wenn man sich darüber ärgern könne, dass man, wie auch die Verwaltungsmitarbeiter, mit allen anderen zu Unrecht in einen Topf geschmissen werde, sei es Aufgabe der CDU als „die entscheidende politische Kraft in Iserlohn“, das zu ändern. Neben der „Abfindungsaffäre“ habe man Brandschutzdefizite, bauliche Mängel an Gebäuden, Brücken und Plätzen. „Das alles müssen wir aufarbeiten, reparieren, und wir müssen den Bürgern offen und ehrlich erklären, was los ist, sobald staatsanwaltschaftliche Ermittlungen abgeschlossen sind und sobald wir neue Erkenntnisse haben.“ Auch CDU-Fraktionschef Fabian Tigges hatte in seinem Rückblick auf die Wahlperiode festgestellt, dass „in der Vergangenheit Vertrauen von Akteuren verspielt“ worden sei, die „mittlerweile nicht mehr in Iserlohn in der Verantwortung stehen“ würden. „Es ist nun an uns allen, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen und neu zu stärken.“

Die CDU-Bewerber in den 25 Wahlbezirken mit ihrem jeweiligen Reservelistenplatz

Frank Blenke (Wahlbezirk 1, Hennen/Rheinen/Drüpplingsen; Reservelistenplatz 15),

Delia Imhoff (WB 2, Hennen; 19),

Stefan Woelk (WB 3, Kalthof/Leckingsen/Refflingsen; 8),

Thomas Schneider (WB 4, Sümmern-Ost/Rombrock; 25),

Michael Schmitt (WB 5, Sümmern-West/Griesenbrauck; 6),

Angela Plötz (WB 6, Iserlohner Heide; 14),

Hans-Georg Renzel (WB 7, Iserlohner Heide/Gerlingsen; 18),

Christian Anemüller (WB 8, Gerlingsen; 22),

Beatrix Schönekeß (WB 9, Nußberg; 9),

Oliver Roth (WB 10, Dröscheder Feld/Karl-Arnold-Straße/Dördel; 24),

Frank Höppe (WB 11, Dördel; 21),

Eva Kirchhoff (WB 12, Hemberg/Seilersee/Caller Weg; 1),

Jörg Teckhaus (WB 13, Bömberg/Innenstadt; 7),

Thorsten Schick (WB 14, Hansaallee/Wiesengrund; 2),

Thomas Nafe (WB 15, Sonnenhöhe/Lau/Calle; 13),

Petra Starke (WB 16, Wermingsen/Wohnpark Buchenwäldchen; 20),

Benjamin Korte (WB 17, Ostbahnhof/Altstadt/Kesbern; 11),

Mathias Schumann (WB 18, Bahnhof/Innenstadt; 16),

Michael Barth (WB 19, Roden/Lössel; 10),

Matthias Winkler (WB 20, Untergrüne/Stenglingsen/Lasbeck; 17),

Ilona Höche (WB 21, Dröschede/Sonderhorst; 5),

Hartmut Bogatzki (WB 22, Oestrich/Grürmannsheide; 12),

Fabian Tigges (WB 23, Berliner Allee/Nordfeld/Stübbeken; 3),

Christian Grobauer (WB 24, Letmathe-Zentrum; 23),

Karsten Meininghaus (WB 25, Dümpelacker/Genna; 4).