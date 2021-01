Hohenlimburg: Autofahrer rammt Laterne und flüchtet

Ein Unbekannter rammte mit seinem Fahrzeug eine Straßenlaterne in Hohenlimburg und flüchtete. Anwohner riefen die Polizei

Hohenlimburg Am Dienstag ist ein Autofahrer gegen eine Laterne in Elsey gefahren. Ein Anwohner hatte den Vorfall beobachtet und rief die Polizei.

Ein Anwohner in Elsey beobachtete am Dienstag, 12. Januar, gegen 14.15 Uhr, wie ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne in der Straße Im Bardensiepen fuhr. Noch während die hinzugerufene Polizei den Unfall aufnahm, kam der Verursacher zurück und räumte den Unfall ein.

Laut Polizei Hagen entstanden am Fahrzeug und an der Laterne ein Sachschaden.