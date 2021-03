Zwölf Bands bei der „Bandfusion Clip Royal“ aus Herne

Diesmal per Twitch: Aus der Herner Bandfusion wird „Bandfusion Clip Royal“. Zu sehen am Donnerstag, 4. März, 20 Uhr.

Herne. Das Echo war riesig: Über 50 Bands haben ihre Videoclips eingesandt. Zwölf sind nun bei der ersten Herner „Bandfusion Clip Royal“ dabei.

Das eigens eingerichtete E-Mail-Postfach ist nahezu übergelaufen: Über 50 Musikvideos aus Herne und ganz Deutschland hat jedes Jurymitglied von „Bandfusion Clip Royal“ in den letzten Tagen und Wochen gesichtet, bevor die Entscheidung feststand, wer bei der Online-Premiere des Bandwettstreits dabei sein sollte. Angesichts der Fülle der Videos einigte sich die Jury darauf, die Zahl der zugelassenen Bands auf zwölf zu erhöhen.

Über 50 Videos von der Herner Jury gesichtet

Zwölf Bands also, zwölf Clips und „jede Menge Heckmeck vom erprobten Moderator Le Pjär“ kündigen die Veranstalter für den Livestream am Donnerstag, 4. März, 20 Uhr, an. Mit dabei sind: Karmakind & Feuerfest, The Schabernacks, Johama, Maelføy, Strommasten, WOLKE, The Bundburies, Formosa, Vadda sein Sohn, Sihna Maagé, Traveller, Jaana Redflower. Alle zwölf Bands dürfen einen Gewinn erwarten,

Für die technische Umsetzung an den Computern und am Mischpult sorgen Rockbüro und RoomService, die bereits hunderte Endgeräte und Kabel verlegt und getestet haben. In der Show werden Zoom-Konferenzen und Twitch-Livestreams zusammengeführt, so dass dem Publikum eine interaktive Teilnahme möglich ist.

Die Bandfusion Clip Royal geht online über den Wartesaal.TV Kanal (twitch.tv/Wartesaaltv). Der digitale Eintritt ist kostenlos, es steht aber ein Spendenkonto zur Verfügung.http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_aus_Herne_und_Wanne-Eickel{esc#225921329}[teaser]

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!