Zwei Tierrechtsaktivistinnen organisieren zwei Demos

Lisa Theißen arbeitet seit fünf Jahren als Anwältin für Zivil-,Miet-, Erb- und Straßenverkehrsrecht in Recklinghausen. Mitte Oktober hat sie ein so genanntes Street Team für Recklinghausen bei Peta Zwei angemeldet. Diese Street Teams bestehen aus Freiwilligen, die sich für den Tierschutz engagieren.So planen sie etwa „Ampelaktionen“, bei denen sie auf Fußgängerüberwegen wartende Autofahrer auf Tierrechte aufmerksam machen. Die 36-Jährige ernährt sich seit einem Jahr vegan, vorher bereits vegetarisch.

Für das Wochenende ist vor „Kaisers Reitbahn“ eine weitere Demo angekündigt worden: Tierrechtsaktivistin Adrienne Kneis will an diesem Samstag, 30. November, zwischen 13 und 16 Uhr mit 20 weiteren Tierfreunden gegen das Ponyreiten demonstrieren. Geplant ist eine Rede, außerdem sollen Flugblätter verteilt werden.