Zwei Personen bei Messerstecherei in Herne verletzt

Herne. Eine schwer verletzte Person und eine leicht verletzte: Das ist die vorläufige Bilanz nach einer Messerstecherei in Herne-Baukau.

Bei einer Messerstecherei an der Bahnhofstraße in Baukau sind am Sonntagvormittag zwei Personen verletzt worden.

Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt

Eine Person wurde schwer verletzt, die andere leicht. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert, der aus ermittlungstaktischen Gründen am Sonntag nicht mehr zu den Hintergründen des Vorfalls sagen wollte. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei und Rettungswagen waren gegen 10 Uhr gerufen worden. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Meldungen soll eine Person Messerstiche in den Bauch davon getragen haben, die andere soll am Kopf verletzt worden sein. Ob es sich um Streitigkeiten oder um ein versuchtet Tötungsdelikt handelt, ist zurzeit ebenso wenig bekannt wie das Geschlecht der Opfer.