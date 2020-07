Blaulicht Zwei Männer mit Masken wollten in Wanne Keyboard stehlen

Herne. Zwei Männer haben am Samstag mittag versucht, in einem Musikgeschäft in Wanne ein Keyboard zu stehlen. Aber der Plan misslang.

Zwei Männer mit Mundschutz haben am Samstag versucht, in einem Musikgeschäft an der Dorstener Straße ein teures Keyboard zu stehlen.

Sie betraten das Geschäft gegen Mittag. Einer der Männer verwickelte die 76-jährige Verkäuferin in ein Gespräch. Unterdessen nahm sein Begleiter ein hochpreisiges Keyboard vom Ständer und wollte damit das Musikgeschäft verlassen.

Verkäuferin stürzte und verletzte sich

Das bemerkte die Verkäuferin und versuchte den Keyboarddieb aufzuhalten. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau stürzte und sich verletzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Fontanestraße aus dem Geschäft.

Sie werden so beschrieben: Der eine Täter ist etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare. Er trug einen schwarzen Mundschutz, ein schwarzes Basecap und dunkle Kleidung. Er hatte ein mitgebrachtes Keyboard in der Hand. Sein Begleiter ist circa 1,80 Meter groß. Er trug ebenfalls einen Mundschutz und war dunkel gekleidet. Er hatte eine Gitarrentasche bei sich.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4130 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.