Polizei Zwei Herner sprengen Fahrkartenautomaten in Dortmund

Herne. Zwei Herner haben in Dortmund einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Durch eine gute Personenbeschreibung konnten sie gefasst werden.

Zwei Herner haben am Samstagabend, 3. Juni, um 20.45 Uhr, einen Fahrkartenautomaten in Dortmund gesprengt. Alarmiert durch einen lauten Knall setzten zwei 14- und 17-jährige Zeugen um circa 20.45 Uhr einen Notruf ab und alarmierten so die Polizei.

Sie beobachteten zwei Täter, die dabei waren, an der Haltestelle Max-Eyth-Straße einen Fahrkartenautomaten der Dortmunder Verkehrsbetriebe aufzusprengen, teilt die Polizei mit. Dank der guten Personenbeschreibung konnten die beiden Tatverdächtigen unmittelbar festgenommen werden, so die Polizei weiter.

Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer (19 und 20) aus Herne. Die beiden erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in Verbindung mit der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. „Die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ist ein Verbrechen. Die Täter setzen dabei nicht nur sich selbst, sondern vor allem Unbeteiligte einer hohen Gefahr aus. Im hiesigen Fall ist es zum Glück zu keinen Verletzungen gekommen“, so die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen halten noch an.

