Herne: Zwei Bomben werden entschärft – dritte Bombe gefunden

Herne. In Herne werden zwei Blindgänger entschärft. Die Evakuierung läuft. Jetzt wurde sogar eine dritte Bombe entdeckt. Alle Infos hier im Live-Ticker.

In Herne sind drei Blindgänger gefunden worden.

Zwei müssen noch heute entschärft werden.

Die dritte Bombe hat keinen Zünder

In Herne sind am Dienstagnachmittag, 18. Juli, zwei Blindgänger gefunden worden. Laut Stadt sind in Wanne-Süd im Umfeld der Landgrafenstraße bei routinemäßigen Erkundungsarbeiten zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 250-Kilo-Bomben werde noch heute, Dienstag, 18. Juli, entschärft, so die Stadt. Erst Ende vergangenen Monats wurde an der Landgrafenstraße eine Bombe kontrolliert gesprengt.

Alle Entwicklungen im Live-Ticker:

16.20 Uhr: Bei der Erkundung und der Überprüfung eines weiteren Verdachtspunktes wurde eine dritte Bombe gefunden, „der allerdings keinen Zünder hat, sodass der Blindgänger so abtransportiert werden kann“, sagt Stadtsprecherin Anja Gladisch.

16 Uhr: Die Evakuierung hat planmäßig begonnen. Jetzt müssen 1000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sobald der Bereich als frei gemeldet wird, kann die Entschärfung beginnen.

14.23 Uhr: Aufgrund der Entschärfung werden laut HCR die Linien 303 und 362 ab circa 16 Uhr umgeleitet und fahren ab der Haltestelle Dorneburger Straße direkt zum Wanne-Eickel Hbf. Die Haltestellen Am Buschmannshof und Solbad sind ab Wanne-Eickel Hbf mit den Linien 306, 316, 329 und 368 zu erreichen. Die Haltestellen Benzstraße, Hardenbergstraße, Bobenfeld und Sennestraße entfallen ersatzlos, so die HCR.

13.41 Uhr: Insgesamt sind laut Stadt rund 1000 Personen betroffen. Die Evakuierung des Sperrbereichs beginne um 16 Uhr. Für Personen, die für die Dauer der Sperrmaßnahme keinen anderen Aufenthalt wissen, wird die Stadt Herne ab 15 Uhr eine Anlaufstelle in der Sporthalle, Im Sportpark 20, einrichten. Unter Telefon 0 23 23 / 16 - 93 20 hat die Stadt Herne eine Hotline geschaltet. Die Entschärfungen beginnen, sobald die Anwohnenden den Sperrbereich verlassen haben, so die Stadt. Eine zeitliche Prognose dazu, bis wann die Entschärfung und damit die Sperrmaßnahme dauert, ist nicht möglich.

Das ist der Radius, der evakuiert wird:

In dem roteingezeichneten Bereich müssen Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Foto: Stadt Herne

Die Liste der Blindgängerfunde in Wanne-Süd wird immer länger und reicht Jahre zurück. So wurde 2014 - im Zuge des Baus des Rewe-Markts an der Dorstener Straße - eine 1,8 Tonne schwere Luftmine entdeckt. Rund 10.000 Menschen mussten seinerzeit ihre Häuser verlassen, der Evakuierungsradius reichte wegen der Größe der Bombe weit nach Wanne-Süd hinein.

Im Verlauf der Jahre reiht sich Fund an Fund: 2017 auf dem heutigen Parkplatz des Technischen Rathauses; 2018 an der Steinstraße und im Zuge des Kreisverkehrbaus; 2019 in einer Kleingartenanlage an der Dorneburger Straße und unter dem Stadionnebenplatz; 2020 gab es gleich zwei Funde am Bobenfeld; 2022 mussten die Feuerwerker der Bezirksregierung Arnsberg zur Kastanienallee ausrücken; im November 2022 gab es den ersten Fund in der Mondpalast-Arena - im Mittelkreis. Ein Luftbild von Wanne-Süd zeigt: Die Blindgänger dürften weitere Probleme bereiten.

Britische und amerikanische Bomber haben im 2. Weltkrieg tausende Bomben auf Wanne-Süd abgeworfen. Die Blindgänger werden weiter Probleme bereiten. Foto: Meinken

