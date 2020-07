Der verletzte Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Zusammenstoß: Rollerfahrer (20) bei Unfall in Herne verletzt

Herne. Ein 20-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Cranger Straße in Herne verletzt worden. Er stieß mit einem Autofahrer (79) zusammen.

Ein 20-jähriger Rollerfahrer hat sich am 20. Juli, gegen 18.30 Uhr, bei einem Unfall verletzt. Laut Polizei fuhr ein 79-jähriger Herner mit seinem Auto auf der Cranger Straße und wollte nach links auf die Rottstraße abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Herner auf seinem Roller auf der Cranger Straße in Richtung Heerstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Zweiradfahrer stürzte und musste verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.