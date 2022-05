In Herne ist ein Radfahrer mit einem siebenjährigen Mädchen kollidiert. (Symbolbild)

Blaulicht Zusammenstoß: Radfahrer (36) fährt Mädchen (7) in Herne an

Herne. Ein Radfahrer aus Herne ist mit einem Mädchen aus Bochum kollidiert. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide leicht. Wie es zu dem Unfall kam.

Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend mit einem siebenjährigen Mädchen aus Bochum kollidiert. Wie die Polizei mitteilt sind beide Beteiligten leicht verletzt worden.

Gegen 19.30 Uhr war der Herner auf seinem Fahrrad mit beladenem Anhänger auf dem Fußgänger- und Radweg der Forellstraße in Richtung Cranger Straße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand kollidierte er in Höhe der Hausnummer 4 mit dem Mädchen, das auf den Gehweg gelaufen war. „Beide zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

