Zusammenstoß mit Hund: Herner Radrennfahrer stürzt in Bochum

Ein Rennradfahrer aus Herne stürzte in Bochum nach einem Zusammenstoß mit einem Hund so schwer, dass er ins Krankenhaus musste (Symbolfoto).

Herne/Bochum. Ein Herner (23) ist in Bochum bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war mit dem Rennrad unterwegs, als ihm ein Hund in den Weg sprang.

Ein 23-jähriger Herner ist in Bochum bei einem schweren Unfall am Montagnachmittag gestürzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Rennradfahrer war gegen 17.15 Uhr auf der Springorum-Trasse in Bochum-Weitmar auf einem kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Hattinger Straße unterwegs, als er laut Polizei mit einem Hund zusammenstieß.

Im Bereich der Nevelstraße überholte er, so die Polizei weiter, eine 14-Jährige aus Bochum, die einen Hund an der Leine führte. Unvermittelt sprang das Tier zur Seite und es kam zum Unfall. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Mädchen und der Hund blieben unverletzt.