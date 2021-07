Radfahrer am Kanal (Symbolbild). Zwei sind jetzt in Herne zusammen gestoßen.

Blaulicht Zusammenstoß am Kanal in Herne: Pedelecfahrer flüchtet

Herne. Zwei Radfahrer sind am Rhein-Herne-Kanal in Herne zusammengestoßen. Einer kam ins Krankenhaus – und der andere, ein Pedelecfahrer, fuhr weg.

Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Rhein-Herne-Kanal auf Herner Stadtgebiet sucht das Verkehrskommissariat der Polizei nun einen flüchtigen Pedelecfahrer.

Kollision am Südufer des Kanals

Wie die Polizei am Freitag berichtet, fuhr ein 48-jähriger Herner am vergangenen Montag (26. Juli), gegen 6 Uhr, mit seinem Fahrrad am Südufer des Kanals in Richtung Recklinghausen. Im Bereich einer Unterführung an der Dorstener Straße kam es zu einer Kollision mit einem noch unbekannten Pedelecfahrer, welcher das Südufer in Richtung Gelsenkirchen befuhr. Beide Zweiradfahrer kamen zu Fall.

Der 48-Jährige wurde schwer verletzt und begab sich zur stationären Behandlung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus. Zwei Tage später informierte er die Polizei über den Sachverhalt. Der Pedelecfahrer stand nach dem Unfall wieder auf und flüchtete in Richtung Herne.

Pedelec Modell „Pegasus“

Beschrieben wurde er als schlanker Mann zwischen 40 und 45 Jahren und als circa 1,90 Meter groß. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans und einem blauem Hemd. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein weißes Modell der Marke „Pegasus“ gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat bittet darum, dass sich dieser Mann und weitere Zeugen zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5211 melden.

