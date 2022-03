Zum Stadtjubiläum gibt es jetzt Münzen mit Herner Motiven

Herne. Anlässlich des Stadtjubiläums können Herner Bürger nun Gold- und Silbermünzen mit Sonderprägungen erwerben. Wo es die Münzen zu Kaufen gibt.

Im April 2022 feiert die Stadt Herne 125-jähriges Bestehen. Die Europäische Münzen-Gesellschaft EuroMint hat zu diesem Anlass zwei Sonderprägungen in Gold und Silber herausgegeben. Hernerinnen und Herner können die Münzen ab sofort im Ticketshop des Stadtmarketings an der Kirchhofstraße 5 in Herne-Mitte erwerben.

Eine Seite jeder Münze beherrscht das Herner Stadtwappen. Die andere schmücken wahlweise Herner Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Strünkede, das Herner und Wanner Rathaus oder die Akademie Mont-Cenis. Weitere Motive sind der Förderturm der Zeche Teutoburgia sowie ein Riesenrad oder ein Karussell als Symbol für die Cranger Kirmes.

Da die Münzen als Sammelstücke gedacht sind, ist ihre Zahl auf 125 Stück in Gold und 1225 Stück in Silber begrenzt. Die Silbermünzen liegen bei 69 Euro, der Preis für die Goldprägung - die im Übrigen nur auf Bestellung angefertigt wird - richtet sich nach dem tagesaktuellen Goldkurs.

Die Münzen bestehen aus Feinsilber 999 und Feingold 999.9, haben einen Durchmesser von 30 Millimeter und ein Gewicht von etwa 8,5 Gramm. Die Stücke kommen mit Etui zur Aufbewahrung sowie Echtheitszertifikat. Der Ticketshop an der Kirchhofstraße 5 ist montags bis mittwochs sowie freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet; donnerstags ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet; samstags bleibt der Shop geschlossen.

