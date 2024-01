Herne Brandalarm in einem Herner Seniorenheim: Weil es wegen geparkter Autos kein Durchkommen gab, mussten Einsatzkräfte ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Bei einem Einsatz in einem Seniorenzentrum in Baukau-Ost mussten die Einsatzkräfte der Herner Feuerwehr ihre Fahrzeuge verlassen und ihren Weg zum Brandort zu Fuß fortsetzen, weil es kein Vorbeikommen an zwei geparkten Autos gab. Glück im Unglück: Im Seniorenheim wurde dank eines Brandmelders Schlimmeres verhindert.

Nach Angaben der Feuerwehr ist die Brandmeldeanlage am Sonntagmorgen im Seniorenzentrum an der Wörthstraße gegen 10.20 Uhr ausgelöst worden. Umgehend alarmierte die Leitstelle zwei Löschzüge, einen Rettungswagen und einen Notarzt.

Kurz vor der Einrichtung mussten die Einsatzkräfte ihren Weg jedoch zu Fuß fortsetzen, weil die Wörthstraße durch zwei geparkte Autos so sehr verengt war, dass es selbst für den relativ kleinen Einsatzleitwagen kein Durchkommen mehr gab. Trotz des massiven Einsatzes des Martinshorns dauerte es noch über eine Minute, bis eins der beiden Autos weggefahren wurde.

Die Brandmeldeanlage im Seniorenzentrum wurde durch angebranntes Essen auf einem Herd ausgelöst. Durch die frühzeitige Entdeckung konnte die Entstehung eines Brandes verhindert werden.

Die Feuerwehr Herne weist „mit Nachdruck“ darauf hin, wie wichtig es ist, Feuerwehrzufahrten nicht zu blockieren und Straßen nicht zu verengen. Blockaden und Verengungen könnten dazu führen, „dass Menschen, die sich in akuter Lebensgefahr befinden, nicht schnell genug gerettet werden können“. Im aktuellen Fall nahm die Polizei die Verkehrsbehinderung auf.

