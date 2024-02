Zugang zum Konto: So leicht machten es Herner einem Täter

Herne Ein älteres Ehepaar aus Herne ist auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Sie gaben ihm freien Zugang zum Konto und machten dem Täter leicht.

Ein falscher Bankangestellter hat ein Ehepaar um Geld gebracht. Der Mann gab vor, die Bankkarte samt PIN abholen zu müssen. Das Paar (82 und 83) händigte ihm alles aus. Die Polizei warnt nun dringend vor dieser Masche.

Täter klingelt bei Senioren-Ehepaar in Herne-Mitte an der Tür

Laut Polizei klingelte es am Freitag, 2. Februar, gegen 11 Uhr klingelte an der Wohnung des Ehepaares an der Altenhöfener Straße, nahe der Jahnstraße in Herne-Mitte. Der unbekannte Mann habe sich als Bankangestellter ausgegeben und den Senioren erzählt, dass es aktuell bei Kunden verschiedener Banken zu mehreren Fällen von „Datenklau“ komme.

„Aus diesem Grund müsse er auch die Kontodaten des 82-Jährigen und der 83-Jährigen prüfen“, sagt Polizeisprecherin Gianna Kruck in einer Mitteilung. „Das Ehepaar ließ den Mann in die Wohnung.“ Im weiteren Verlauf habe sich der Täter die EC-Karte der beiden aushändigen lassen und auch die zugehörige PIN erhalten. Nach etwa 15 Minuten habe er dann die Wohnung samt EC-Karte verlassen und sei geflüchtet. Wohin, ist nicht klar.

„Im Nachgang stellten die Eheleute fest, dass der Täter bereits mehrere Abbuchungen mit ihrer EC-Karte getätigt hatte“, sagt Kruck. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Die Beamten fahnden nun nach dem Täter.

Täterbeschreibung: Wie sieht der EC-Karten-Betrüger aus?

So wird der Betrüger beschrieben: Er soll männlich, circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß sein, eine „normale“ Figur und ein „westeuropäisches Aussehen“ haben. Laut Beschreibung hat er schwarze Haare mit „Pagenschnitt“, trug dunkle Kleidung und spricht Deutsch. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Diese Ratschläge gibt die Polizei:

1. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

2. Öffnen Sie Unbekannten nicht einfach die Tür! Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage

3. Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen.

4. Übergeben Sie niemals Geld, EC-Karten oder sonstige Wertsachen an unbekannte Personen!

5. Rufen Sie in verdächtigen Fällen unbedingt den Polizei-Notruf 110!

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei, heißt es von der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4040.

