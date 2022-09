Gesundheit Zu viel Medienkonsum: AOK in Herne warnt vor Abhängigkeit

Herne. Die Gesundheitskasse AOK warnt in Herne vor erhöhter Mediennutzung und Abhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Worauf Eltern achten sollten.

Die Gesundheitskasse AOK warnt Herner Eltern von Kindern und Jugendlichen vor den Risiken einer Medien- und Internetabhängigkeit. Laut Angaben der Gesundheitskasse würden beinahe alle zwölf bis 25-Jährigen täglich ihr Smartphone, das Tablet oder den Computer nutzen. In manchen Fälle komme es durch eine übermäßige Nutzung zu einer Abhängigkeit.

Viele Jugendliche nutzen Online-Medien mehr als 24 Stunden pro Woche

Die empfohlenen Obergrenzen für Jugendliche ab zehn Jahren seien laut AOK zehn Minuten Medienzeit pro Lebensjahr pro Tag oder eine Stunde pro Lebensjahr pro Woche. Ein Kind im Alter von elf Jahren sollte also maximal elf Stunden in der Woche auf Medien zurückgreifen. Viele Jugendliche nutzten jedoch ihr Smartphone mehr als 24 Stunden, zusätzlich zur Schule, Uni oder Arbeit pro Woche. Allein die Nutzungsdauer mache aber noch keine Mediensucht aus, so die AOK. Vielmehr ginge es bei einer Mediensucht um die Aktivierung des Belohnungssystems für das jeweilige Verhalten, beispielsweise durch das Erhalten von „Likes“ auf Bildern oder Texten.

Übersteigerter Medienkonsum und Computerspielabhängigkeit müsse von der Gesellschaft viel ernster genommen werden. Sie zähle genau wie Alkohol-, Tabak- oder Drogenabhängigkeit zu den Verhaltenssüchten. Die AOK rät betroffenen Eltern mit ihrem Kind zu sprechen und Grenzen festzulegen, beispielsweise durch einen Mediennutzungsvertrag. Auch können sich Betroffene an die Erziehungsberatungsstelle wenden.

