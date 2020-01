Herne. Zwei Ladendiebe sind in einer Aldi-Filiale in Herne beim Zigaretten-Klau erwischt worden. Ärger bekam allerdings auch ein Kumpel der beiden.

Zigaretten-Klau bei Aldi birgt Ärger für Kumpel der Diebe

Ein Ladendiebstahl in der Aldi-Filiale an der Roonstraße 23 in Herne hat am Freitag nicht nur die zwei Männer, die die Zigaretten einsteckten, sondern auch einen „Kumpel“ der beiden in Bedrängnis gebracht.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Ladendetektivin einen Herner (40) und seinen osteuropäischen Bekannten (31) am Freitag gegen 17.20 Uhr dabei ertappt, wie sie Zigaretten stehlen wollten.

Haftbefehl in Höhe von 600 Euro offen

Die alarmierte Polizei nahm den 31-Jährigen mit auf die Wache. Damit er sie wieder verlassen durfte, musste er eine „Sicherheitsleistung“ entrichten. Das Geld brachte ein Freund vorbei. Der allerdings hatte selbst einen Haftbefehl in Höhe von 600 Euro offen, so heißt es von der Polizei weiter.

Nun habe der 40-jährige Herner die 600 Euro in bar organisieren müssen, um seinen Freund „auszulösen“. Alle Männer – so die Polizei –verbrachten den Abend in Freiheit.

