Ein Mann hat in Herne die Hose heruntergelassen (Themenbild).

Blaulicht Zeugen gesucht: Mann lässt in Herne Hose seine herunter

Herne. In Herne hat ein Unbekannter die Hose heruntergelassen und an sich herumgefummelt. Die Polizei sucht Zeugen – und hat schon eine Beschreibung.

Zu einer „exhibitionistischen Tat“, wie die Polizei es nennt, kam es am Donnerstag, 15. Juni, gegen 17 Uhr, in Herne. Die Polizei such nun Mann zwischen 50 und 60 Jahren mit Kappe.

Sein Unwesen trieb der Unbekannte laut Polizei In einer Grünanlage an der Wanner Straße. Offen sichtbar nahm er mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vor. Der Mann ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und trug einen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

