Zeugen gesucht: Herner Radfahrer beschädigt parkendes Auto

Herne. Ein Radfahrer hat in Herne ein geparktes Auto beschädigt und anschließend das Weite gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach der Beschädigung eines geparkten Autos in Wanne-Eickel sucht die Polizei zwei Radfahrer.

Spiegel und Blinker beschädigt

Nach Zeugenberichten waren die beiden Radler am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Ackerstraße unterwegs, so die Polizei. Einer von ihnen stieß nach aktuellem Kenntnisstand wohl gegen einen in Höhe der Hausnummer 47 geparkten weißen Opel Astra. Dabei wurden der Spiegel und der Blinker beschädigt.

Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte das Duo die Fahrt fort. Das Verkehrskommissariat bittet werktags unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um sachdienliche Hinweise.