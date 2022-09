Zeugen gesucht: Herner Polizei sucht „Schamverletzer“

Herne. Die Polizei in Herne sucht einen „Schamverletzer“. Wie der 20- bis 25-Jährige, der sexuelle Handlungen an sich vornahm, aussieht.

Die Polizei in Herne sucht einen Mann, der am Mittwochabend, 21. September, in Wanne-Eickel sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat.

Zeugen berichteten, dass der Unbekannte gegen 18 Uhr im Bereich der Gelsenkircher Straße an sich herumgefummelt hat, teilte die Polizei mit. Der „Schamverletzer“ soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, außerdem hellbraune Haare haben. Er trug eine Brille, eine schwarze Jogginghose, einen dunklen Pullover und weiße Turnschuhe, heißt es weiter.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) um Hinweise.

