Zeitungszusteller um Lohn geprellt: Bewährung für Herner

Weil er Zeitungszusteller um den Lohn geprellt und Flüchtlinge bei der Wohnungssuche im Stich gelassen haben soll, ist ein 38-jähriger Mann aus Herne am Bochumer Schöffengericht zu einem Jahr und vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Im Herbst 2016 soll der Angeklagte in seinem damaligen Büro in Bochum-Gerthe reihenweise Asylbewerber mit einem Minilohn-Versprechen als Zeitungsboten für die Wochenenden im Zustellbezirk Herne angeworben, ihnen aber später nicht einen Cent Lohn ausgezahlt haben. Errechneter Schaden: rund 2000 Euro. Darüber hinaus war dem 38-Jährigen vorgeworfen worden, in der Hochphase der Migrationswelle ab Sommer 2015 den Kontakt zu Flüchtlingen aus dem arabischen Raum gesucht und diese dann bei der Wohnungsvermittlung gelinkt zu haben.

Urteil: Gewerbsmäßiger Betrug in fünf Fällen

Der 38-Jährige hatte zugegeben, von Migranten Geld per Post zugeschickt und auch in bar übergeben bekommen zu haben. Dass es trotz des Vorschusses am Ende nie zu einer Wohnungsanmietung gekommen ist, hatte der in Syrien geborene Angeklagte auf einen schweren erlittenen Unfall geschoben. Allein deshalb habe er den Flüchtlingen ihr Geld nicht zurückgeben können. Auch den schuldig gebliebenen Lohn für die Zeitungzusteller hatte der 38-Jährige abgenickt, die Hauptschuld aber auf seinen Auftraggeber abgewälzt, der wegen angeblicher Mängel auch ihm einfach kein Geld gezahlt habe. Das Urteil lautet auf gewerbsmäßigen Betrug in fünf Fällen.