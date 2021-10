Zahlreiche Herner Fachkliniken wieder auf der Focus-Liste

Herne. Zahlreiche Herner Fachkliniken sind wieder vom Magazin „Focus Gesundheit“ für ihre Behandlungsqualität ausgezeichnet worden.

Spitzenreiter ist die Urologische Klinik des Marien Hospital Herne mit vier Focus-Siegeln in den Fachbereichen Blasen-, Nieren- und Prostatakrebs sowie Prostata-Syndrom. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Klinik ihre bestehende FOCUS-Empfehlung im Bereich Prostatakrebs auf drei weitere Schwerpunkte ausweiten und ihre Expertise in der Behandlung verschiedener Krebsarten der männlichen Geschlechtsorgane verdeutlichen.

Zur aktuellen Focus-Klinikliste zählt im Bereich der Strahlentherapie weiterhin die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie. Die Ärzte bieten ihre umfangreiche Fachexpertise in einer der größten und bestausgestatteten strahlentherapeutischen Einrichtungen des Ruhrgebiets im Marien Hospital Herne an. Ebenso wurde die Medizinische Klinik II – Kardiologie / Angiologie erneut als Top-Fachklinik für Kardiologie ausgezeichnet. In drei modern ausgerüsteten Herzkatheterlaboren bietet die Klinik das gesamte Spektrum der Diagnostik und Therapie von Herz- und Gefäßerkrankungen an – wie etwa Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz oder Vorhofflimmern. Wie im letzten Jahr gehört die Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation des Marien Hospital darüber hinaus zu den besten Fachkliniken im Bereich der Akutgeriatrie.

Marien Hospital und St. Anna Hospital auch als Top-Krankenhäuser genannt

Das gruppenübergreifende Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Anna Hospital in Wanne gehört zu den größten seiner Art in Deutschland mit mehr als 25.000 stationären und 30.000 ambulanten Patienten jährlich. Auch in diesem Jahr konnten sich die Mediziner über die Auszeichnungen in den Bereichen der Wirbelsäulen- und Hüftchirurgie freuen.

Das Marien Hospital Herne und das St. Anna Hospital dürfen sich über die Benennung als Top-Krankenhäuser in NRW freuen – das Marien Hospital darüber hinaus als Top-Krankenhaus deutschlandweit.

Neben diesen Kliniken der St. Elisabeth-Gruppe sind auch Kliniken der evangelischen Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel vertreten. Die Klinik für Thoraxchirurgie wird bei der Therapie von Lungenkrebs empfohlen. Die Klinik für Innere Medizin ist als kompetente Diabetes-Einrichtung genannt, und die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie konnte sich gleich in zwei Bereichen platzieren: in der Adipositaschirurgie und bei Gallenblasen-Operationen.

Grundlage des Rankings sind Daten aus vielfältigen Quellen. Miteinbezogen wurden z.B Aspekte wie die Anzahl der behandelten Patienten, der Behandlungserfolg, die Qualifikation der Ärzte und des Pflegepersonals, die Ausstattung sowie die Patientenzufriedenheit und der Hygienestandard. Auch die wechselseitige Empfehlung durch die Fachkollegen spielten eine Rolle.

