Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist im Januar gestiegen.

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Herne steigt saisonbedingt an

Herne. Die Agentur für Arbeit meldet für den Februar einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Dieser sei jedoch saisonbedingt und moderat.

Die Agentur für Arbeit meldet für den Februar einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Dieser sei jedoch saisonbedingt und angesichts der Pandemie moderat.

Die Zahl der Arbeitslosen lag im Februar bei 9602 Personen, das sind 60 mehr als im Januar. Die Quote stieg um 0,1 Prozentpunkt und liegt nun bei 12,2 Prozent.

Agentur-Chef Frank Neukirchen-Füsers: „Insgesamt hält der Herner Arbeitsmarkt dem zweiten Lockdown gut stand. In einigen Bereichen zeigen sich erste Anzeichen einer Frühjahrsbelebung. Die Kurzarbeit greift dennoch in vielen Bereichen noch immer und hilft weiter, dass viele Menschen derzeit in der Krise ihre Arbeit nicht verlieren.“

Deutlicher Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit

Bedenklich sei die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit seit Beginn der Pandemie. Dieser Bereich hat sich um über 45 Prozent erhöht. Hier will die Agentur für Arbeit weiter vor allem in Sachen Qualifizierung unterstützen. Umso wichtiger sei es, dass die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik trotz der aktuellen Einschränkungen weitgehend wie geplant durchgeführt werden könnten.

Ein Lichtblick: Der Arbeitgeber-Service hatte im Februar über 805 offene Stellen im Bestand. Davon sind allein im Februar 193 Stellen neu dazugekommen.

Die Anzahl der Kurzarbeitanzeigen ist im Februar gegenüber dem Vormonat wieder deutlich gesunken. 48 Unternehmen mit 320 möglich betroffenen Mitarbeitern meldeten Kurzarbeit an. Insgesamt verzeichnet die Agentur in Herne seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres 1469 Kurzarbeitanzeigen für 15.934 möglich betroffene Mitarbeiter.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!