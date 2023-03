Zahl der Arbeitslosen in Herne steigt auch im Februar

Herne. Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Herne ist auch im Februar angestiegen. Weshalb die Agentur für Arbeit dennoch nicht beunruhigt ist.

Auch im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen in Herne gestiegen. Die Agentur für Arbeit sieht eine saisontypische Entwicklung und Anzeichen für eine positive Entwicklung in der Zukunft.

Zunächst zu den Zahlen: Im Februar hat die Agentur 9151 Arbeitslose registriert, das sind 155 mehr als im Januar und 697 mehr als im Februar 2022. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozentpunkte auf 11,4 Prozent angestiegen.

Frank Neukirchen-Füsers, Vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, zeigt sich weiter optimistisch: „Die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Februar verläuft wie erwartet und gibt keinen Anlass zur Beunruhigung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die meisten jungen Leute, die nicht durch ihren Ausbildungsbetrieb übernommen werden konnten, schnell wieder vermitteln können.“

Es gebe einen deutlichen Zuwachs an offenen Stellen. Das biete sowohl den Jugendlichen, die gerade ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, als auch anderen Arbeitslosen gute Chancen. Die Unternehmen suchten Personal und das, obwohl das weltpolitische Geschehen weiterhin ungewiss bleibe. Außerdem verzeichne die Agentur einen Rückgang an Arbeitslosmeldungen und sichtbar mehr Vermittlungen in diesem Monat. Das zeige, dass das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt wieder an Dynamik gewinne.

