Zahl der Arbeitslosen in Herne sinkt im November erneut

Die Arbeitslosenquote in Herne ist im dritten Monat in Folge unter der 10-Prozent-Marke geblieben. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.

Im November waren in der Stadt 7502 Menschen ohne Beschäftigung. Das sind noch einmal 45 weniger als im Oktober und entspricht einer Quote von 9,5 Prozent - 0,1 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Prozent weniger. Die Agentur meldet außerdem 233 neue Stellenzugänge. Das sind 17 weniger als im Vormonat.

Frank Neukirchen-Füsers im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Frank Neukirchen-Füsers, der Vorsitzende Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, freut sich über die erneut positive Entwicklung: „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der zweiten Jahreshälfte ist zum einen saisonbedingt. Nach der Sommerpause geht die Arbeitslosigkeit bis zum Ende des Jahres erfahrungsgemäß immer zurück. Zum anderen ist es durch den Einsatz von Coaching-Maßnahmen im Herner Jobcenter bedingt, die seit diesem Sommer verstärkt eingesetzt werden, um arbeitslosen Menschen, den Weg zurück auf den 1. Arbeitsmarkt zu erleichtern.“ Inwieweit sich die leichte wirtschaftliche Abschwächung, die derzeit verzeichnet werde, auch in Herne zu Beginn des neuen Jahres zeigen werde, bleibe abzuwarten.

Nachfrage nach Fachkräften bleibt ungebrochen hoch

Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräfte bleibt ungebrochen. Derzeit sind 1208 offene Stellen im Bestand des Arbeitgeber-Services registriert - von der Lagerfachkraft über die Hilfe in der Arztpraxis bis hin zum qualifizierten Handwerker.

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme oder in einem Sonderstatus sind. Im November fielen 11.955 Personen in die Kategorie Unterbeschäftigung. Das ist gegenüber dem Vormonat ein Plus von 188 Personen.