Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist im Januar wieder gestiegen. Dennoch zeigt sich Agentur-Chef Frank Neukirchen-Füsers zuversichtlich.

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Herne im Januar wieder gestiegen

Herne. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder gestiegen. Angesichts der Corona-Pandemie sei der saisonübliche Anstieg jedoch moderat.

Die Agentur für Arbeit hat im Januar in Herne den üblichen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit registriert. Dieser sei jedoch geringer als im Vorjahr ausgefallen. Insgesamt seien mehr Menschen ohne Arbeit gewesen als zum Jahresstart vor einem Jahr. Die Gründe seien unterschiedlich.

Zu den Zahlen: Im Januar zählte die Agentur 9542 Arbeitslose. Nach einem Rückgang der Arbeitslosigkeit im Dezember sind das aktuell wieder 433 arbeitslose Personen oder 4,8 Prozent mehr. Wirft man einen Blick auf das Vorjahr, so stellt man einen Anstieg um 1233 Personen oder 14,8 Prozent fest. Die aktuelle Arbeitslosenquote ist von Dezember auf jetzt um 0,6 Prozentpunkte gestiegen und liegt zum Jahresstart im Januar bei 12,1 Prozent. 2020 um diese Zeit lag sie bei 10,5 Prozent.

Mit dem Lockdown ist die Zahl der angesagten Kurzarbeit wieder gestiegen

Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, zeigt sich weiter zuversichtlich: „Dass die Arbeitslosigkeit im Januar steigt ist nicht außergewöhnlich. Dass der Anstieg nach einem Jahr Corona so moderat ausfällt, ist positiv zu bewerten.“ Für jeden Einzelnen, der seine Arbeit verloren habe, sei dies natürlich dramatisch. So auch für viele Betriebe, zum Beispiel im Veranstaltungsmanagement, der Gastronomie, des Einzelhandels oder in der Touristikbranche. Dort sei die Situation nach wie vor sehr, sehr schwierig. Ein Lichtblick sei die positive Entwicklung der letzten Beschäftigungsstatistik. Dies zeige, dass trotz Pandemie Wachstumspotenzial auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sei.

Der im Dezember verhängte Lockdown wirkt sich auf die Anzahl der angezeigten Kurzarbeit aus. Sie ist wieder gestiegen. In den letzten vier Wochen meldeten 118 Unternehmen mit 1430 möglich betroffenen Mitarbeitern Kurzarbeit an. Insgesamt verzeichnet die Agentur in Herne damit seit Beginn der Pandemie im März 1396 Kurzarbeitanzeigen für 15.516 möglich betroffene Mitarbeiter.