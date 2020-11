Wunsch-Weihnachtsbaum: 400 Herner Kinder bekommen Geschenke

Herne. Zum zehnten Mal findet die Aktion Wunsch-Weihnachtsbäume in Herne statt. Kinder aus sozial schwächeren Familien sollen beschenkt werden.

Ab dem 23. November findet zum zehnten Mal die Aktion Wunsch-Weihnachtsbäume statt. Getragen wird diese Initiative – wie auch in den Vorjahren – durch die Herner Sparkasse in Zusammenarbeit mit Herne hilft e. V. . Das Ziel sei die Unterstützung von Kindern aus sozial schwächeren Familien mit einem Weihnachtsgeschenk im Wert von bis zu 25 Euro, teilt die Sparkasse mit.

An ihren Standorten in der Hauptstelle, der Niederlassung Wanne und in den Geschäftsstellen Eickel, Sodingen und City stellt die Sparkasse in der Vorweihnachtszeit jeweils einen Wunsch-Weihnachtsbaum auf. Bürgerinnen und Bürger, die einem bedürftigen Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen möchten, könnten dort eine „Wunschtüte“ vom Baum pflücken. Diese beinhalte den Vornamen, das Alter und den Weihnachtswunsch eines Kindes. Ein vorgedruckter Spendenbeleg sei ebenfalls beigefügt, mit dem der Wunsch in bar oder als Überweisung erfüllt werden könne.

400 hilfsbedürftige Kinder werden beschenkt

Sofern Interessierte aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie den Weg in die Sparkasse scheuen, bestehe auch die Möglichkeit, den Betrag von 25 Euro direkt (z. B. per Online-Banking) auf das Spendenkonto von Herne hilft e. V. zu zahlen, die Herner Sparkasse wähle dann einen Kinderwunsch für den Spender aus. Spendenempfänger: Herne hilft e. V., IBAN: DE38 4325 0030 0001 038611, BIC: WELADED1HRN, Betreff: Spende Wunsch-Weihnachtsbaum

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen .]

Für das Gelingen dieser Aktion hätten laut Sparkasse Herner Wohlfahrtsverbände im Vorfeld Weihnachtswünsche von über 400 hilfsbedürftigen Kindern in Erfahrung gebracht und der Herner Sparkasse übermittelt. Die Weihnachtsgeschenke würden von Herne hilft e. V. und der Herner Sparkasse erworben und an die beteiligten Institutionen weitergeleitet. Diese übergeben die Geschenke den Eltern der bedürftigen Kinder, die sich an Heiligabend dann über ihr persönliches Weihnachtsgeschenk freuen können. Vom 23. November bis zum 11. Dezember könne jeder Interessierte mit seiner Spende auf diese Weise einem Kind aus Herne oder Wanne-Eickel einen ersehnten Weihnachtswunsch erfüllen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.