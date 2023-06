Wonnemonat Mai machte seinem Namen in Herne alle Ehre

Herne. Nach mehreren Jahren verabschiedet sich Joachim Lilei mit seinem Wetterbericht für Herne. Zum Abschluss blickt er auf den Wonnemonat Mai.

Der sogenannte Wonnemonat machte in Herne bezüglich der Sonnenscheinbilanz seinem Namen alle Ehre - die anderen von der Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen ermittelten Wetterdaten lagen hingegen eher im durchschnittlichen Bereich.

So entsprach die Monatstemperatur mit 13.9 Grad genau den durchschnittlichen Werten der vergangenen 33 Jahren, die Wärmebilanz der jeweiligen Tageszeiten unterschied sich hingegen von den Vergleichsdaten. So war es nachts ein Grad kühler als sonst, da in 19 Nächten die Tiefsttemperaturen im einstelligen Bereich verharrten und zu Beginn des Monats mit gut einem Grad fast die Frostgrenze erreicht wurde. Tagsüber war es hingegen in der Spitze 1,4 Grad wärmer als sonst, so dass insgesamt sich die Monatstemperatur genau auf dem Niveau der vergangenen Jahrzehnte bewegte.

Der Wärmeüberschuss tagsüber trotz der kühlen Nächte kam wohl durch die ausgeprägte Sonnenbilanz zustande: Mit 252 Stunden erreichte die Sonnenscheindauer Platz fünf im Ranking der vergangenen 31 Jahre. Gleichwohl stellte sich erst am 22. Mai der erste und einzige Sommertag im Mai ein, weshalb viele den Monat als etwas kühl empfanden.

Außerdem war es wieder feuchter als sonst, wenn auch nur in Maßen: Mit 75 Litern je Quadratmeter regnete es 10 Liter bzw. 15 Prozent mehr und das an nur acht Tagen statt der zu erwartenden zehn Regentage. Mit anderen Worten: Es regnete seltener, aber dafür kräftiger. Bester Beweis: der 9. Mai, an dem mit 29 Litern je Quadratmeter fast 40 Prozent der gesamten monatlichen Niederschlagsmenge sich über unsere Statt ergoss. Somit erlebten wir einen Wetterverlauf mit ausgeprägten sonnigen Phasen, unterbrochen von einzelnen relativ kräftigen Schauern bei nur mäßigen Temperaturen.

Dies entspricht in etwa auch der Bilanz des abgelaufenen Frühjahrs in Herne, welche. bis auf die Sonnenscheindauer, von dem Trend der vergangenen Jahre abweicht: Bezogen auf die Frühlingsmonate März, April und Mai war es bei uns 0,7 Grad kühler und deutlich feuchter (+53 Prozent) als sonst. Die Sonne schien, wie zu erwarten war, 25 Stunden und somit fünf Prozent länger. Zum Glück verschaffte die ausgeprägte Regenbilanz einen (begrenzten) Puffer zum Ausgleich der aktuellen Trockenphase.

