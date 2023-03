Im Erdgeschoss eines Herner Mehrfamilienhauses brach am Sonntagabend ein Feuer aus.

Blaulicht Wohnungsbrand in Herne: Menschen von Dachterrasse gerettet

Herne. Dramatische Szenen in einem Herner Mehrfamilienhaus: Nach Ausbruch eines Brandes im Erdgeschoss flüchteten vier Menschen aufs Dach.

Bei einem Wohnungsbrand in Herne-Baukau haben sich am Sonntagabend dramatische Szenen abgespielt: Die Feuerwehr musste mehrere Menschen von einer Dachterrasse retten.

Vier Bewohner in Herner Krankenhäuser gebracht

Kurz vor 20 Uhr erreichten die Leitstelle mehrere Notrufe, berichtet die Feuerwehr. In einer Erdgeschosswohnung an der Auguststraße soll es brennen, mehrere Personen hielten sich noch im Dachgeschoss auf, so die Meldungen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus einer Wohnung. Auf der Dachterrasse hielten sich zwei Erwachsene und zwei Kinder auf und riefen um Hilfe. Sie konnten kurz darauf über eine Schiebleiter gerettet werden. Mehrere Trupps brachten unter Atemschutz das Feuer unter Kontrolle.

Über eine Leiter konnten die Einsatzkräfte der Herner Feuerwehr zwei Erwachsene und zwei Kinder vom Dach des Mehrfamilienhauses retten. Foto: Feuerwehr

Vier Bewohner wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Mieterin der Brandwohnung hatte sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen können. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend hinein. Ein Baufachberater des THW wurde zur Beurteilung der Statik hinzugezogen, berichtet die Feuerwehr. Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Das Gebäude an der Auguststraße ist nach dem Brand zurzeit nicht bewohnbar. Foto: Feuerwehr Herne

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch: +++

Unfall in Bochum: Radfahrer aus Herne durch Autotür verletzt

Brand in Herne: Anwohnerin und Hunde flüchten vor den Flammen

Laubenbrand: Herner Feuerwehr rettet Hühner

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel