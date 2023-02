Brand Wohnungsbrand in Herne: Hamster stirbt in den Flammen

Herne. Die Feuerwehr Herne musste einen Brand in einer Wohnung löschen. Die Lage war schnell unter Kontrolle. Ein Hamster starb qualvoll in den Flammen.

Die Feuerwehr Herne musste einen Wohnungsbrand in Herne-Sodingen löschen.

Die Lage war schnell unter Kontrolle.

Ein Hamster starb jedoch in den Flammen.

Die Feuerwehr Herne hat am Dienstagnachmittag in Herne-Sodingen einen Wohnungsbrand gelöscht. Der Alarm ging um 16.14 Uhr ein. In einer Wohnung an der Moselstraße war ein Zimmer in Brand geraten.

Der Brand habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können, sagt Feuerwehr-Sprecherin Nina Haupt auf Nachfrage. Das Zimmer sei binnen weniger Minuten gelöscht worden. Eine Bewohnerin habe untersucht werden müssen, sei aber nicht schwer verletzt worden. Sie musste nicht ins Krankenhaus Die Feuerwehr war nach dem Brand noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Brand in Sodingen: Hamster während des Brandes im Zimmer

Tragisch ging der Brand für einen Hamster aus. Der Nager befand sich in dem betroffenen Zimmer und konnte nicht mehr gerettet werden. Die Wohnung ist aktuell laut Feuerwehr unbewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen der Ursache.

Nach etwa einer Stunde konnten die 21 eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes den Einsatz beenden. „Der zuständige Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sicherte für diese Zeit den sogenannten Grundschutz und stand für mögliche weitere Einsätze im Stadtgebiet bereit“, heißt es.

