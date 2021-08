Wohnungsbrand in Herne: Gebäude nicht mehr bewohnbar

Nach einem Wohnungsbrand in der Landgrafenstraße in Herne ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Der Herner Feuerwehr ist am Mittwochmorgen, 4. August, gegen kurz nach 4 Uhr ein Wohnungsbrand an der Landgrafenstraße in Wanne-Eickel gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im Obergeschoss bereits im Vollbrand, die Flammen schlugen aus den Fenstern, so die Feuerwehr.

Alle Bewohner konnten durch das verrauchte Treppenhaus gerettet werden. Insgesamt wurden 21 Personen für die Dauer des Einsatzes durch Betreuungskräfte der Herner Hilfsorganisationen DRK und ASB in einem bereitgestellten Bus der HCR versorgt. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

Gebäude in Herne nicht mehr bewohnbar

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, dennoch griffen die Flammen auch geringfügig auf den Dachstuhl des Mehrfamilienwohnhauses über. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der zuständige städtische Fachbereich Soziales wird sich um die Unterbringung der Bewohner bemühen, teilt die Feuerwehr mit. Ein Baufachberater des THW wurde zur Beurteilung der Statik des Dachstuhles angefordert.

Die Nachlöscharbeiten sind derzeit noch nicht abgeschlossen und werden noch bis in den Vormittag andauern. Insgesamt waren fast 100 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, sowie des DRK, ASB und THW an der Einsatzstelle und als Grundschutz eingesetzt. Parallel zu der Einsatzstelle an der Landgrafenstraße musste eine Einheit der freiwilligen Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in Herne-Sodingen ausrücken. Dort waren nach Erkundung keine Maßnahmen für die Feuerwehr erforderlich, ebenso wie bei der nahezu zeitgleichen Auslösung der Brandmeldeanlage eines Herner Industriebetriebes.

