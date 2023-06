Wohnen: Herne stellt Pläne für außergewöhnliche Siedlung vor

Herne. Das Vorhaben ist ambitioniert: In Herne soll im Grünen eine ganz besondere Wohnsiedlung entstehen. Wo sie geplant ist, wann sie vorgestellt wird.

Neuigkeiten zur Klimasiedlung Wiescherstraße’: Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) lädt alle Interessierten für Dienstag, 13. Juni, ab 18 Uhr in das Café im Haus Zühlke, Wiescherstraße 110, ein.

An diesem Abend werden Vertreter der Stadttochter SEG und der Stadtverwaltung sowie der Sodinger Bezirksbürgermeister Mathias Grunert die aktualisierte Planung für das Areal vorstellen. Der bisherige städtebauliche Entwurf sei überarbeitet worden, heißt es. Im Anschluss an die Präsentation stehen der Bezirksbürgermeister sowie Vertreter von SEG und der städtischen Bauleitplanung für Fragen zum Vorhaben und zum weiteren Vorgehen zur Verfügung.

140 neue Wohneinheiten für Herne

Die hochmoderne Klimaschutzsiedlung soll im Grünen auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei am Hauptfriedhof an der Wiescherstraße entstehen. Im Januar hat die Stadt den Sieger des (nun überarbeiteten) städtebaulichen Wettbewerbs vorgestellt, das Büro Bläser Jansen Partner (Dortmund). Den Planern schwebt ein „smartes Klimaquartier“ mit mehreren Wohnhöfen aus jeweils drei Gebäuden für Reihenhäuser und Geschosswohnungen vor.

+++ Die bisherigen Pläne: Neues Baugebiet: In Herne entsteht Klimasiedlung im Grünen +++

Rund 30 Millionen Euro sollen an der Wiescherstraße in Herne verbaut werden, kündigte Oberbürgermeister Frank Dudda bei der Präsentation des Wettbewerbssiegers an. Der Baubeginn werde für 2025 angepeilt. Zum Start des städtebaulichen Wettbewerb im März 2022 hatte der OB erklärt, dass der Investor eine Siedlung bauen solle, die es in Herne so noch nicht gebe, sondern – wenn überhaupt – nur in den großen europäischen Metropolen.

Ziel sei es, auf dem etwa 2 Hektor großen Areal „ein grünes Nullenergie-Quartier mit smarter Technologie als einen sozialen Ankerpunkt für die Nachbarschaft zu schaffen“, so das Büro Bläser Jansen Partner, das sich gegen vier Mitbewerber durchsetzte. Der Sieger-Entwurf sieht vor, dass fast alle Bäume erhalten bleiben. Die geplante Klimasiedlung mit Reihen- und Mehrfamilienhäusern, einem Gemeinschaftshaus und einem Gewächshaus für Urban Gardening soll um die Bäume herum entwickelt werden.

Die Gebäude mit Fassaden vor allem aus unbehandeltem Lärchenholz sollten dabei kompakt gehalten und in Passivbauweise errichtet werden. Die Wohnungen in den zweistöckigen Mehrfamilienhäusern sind dabei barrierefrei über Laubengänge, die nach innen zum Hof liegen, zu erreichen. Insgesamt seien 140 Wohneinheiten geplant, hieß es im Januar im Rathaus.

