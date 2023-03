Ratssitzung Wohnbebauung in Herne: Stadt muss sich Bürgerkritik stellen

Herne. Neue Proteste gegen die Bebauung Reichsstraße: Die Stadt muss sich nun in der Ratssitzung kritischen Fragen von Bürgern stellen. Worum es geht.

Die Bürgerinitiative gegen die Wohnbebauung auf dem ehemaligen Sportplatz Reichsstraße in Eickel macht weiter mobil. Nach dem Einreichen zahlreicher Einwendungen gegen die Pläne der Stadt im noch laufenden Bebauungsplanverfahren wollen die Bürgerinnen und Bürger ihren Protest nun auch in die politischen Gremien tragen. Los geht es mit gleich vier Anfragen für die Sitzung des Rates am Dienstag, 7. März.

Das umstrittene Vorhaben sieht den Bau von 140 Wohneinheiten mit Größen von 60 bis 110 Quadratmetern vor; rund ein Viertel der Wohnungen sollen sozial gefördert werden. Um Raum für die Bebauung zu schaffen, sind bereits 70 von 140 Bäumen gefällt worden - zum Teil gegen die Empfehlung von Stadtgrün. Federführend ist die Stadttochter Stadtentwicklungsgesellschaft, als Investoren stehen die Sparkassen aus Herne und Schwerte bereit. Das Stellplatzproblem soll durch eine Tiefgarage mit rund 180 Plätzen gelöst werden, deren Ein- und Ausfahrten auf der Reichs- und Bonifatiusstraße entstehen sollen.

In ihren Eingaben fordern Bürgerinnen und Bürger nun unter anderem ein aktuelles Verkehrsgutachten, das die „reale“ hohe Belastung im Umfeld der Reichsstraße dokumentiere. Hintergrund: Das im B-Plan vorgelegte Gutachten ist in Pandemiezeiten erstellt worden. Eine weitere Anfrage zielt insbesondere auf die zu erwartende Lärmbelastung,. Ein Vorwurf: Die Bonifatiusstraße werde darin gar nicht erfasst.

Der Verfasser der dritte Anfrage greift die aktuelle Energiedebatte auf und verweist darauf, dass die geplante Energieversorgung im neuen Viertel rückwärtsgewandt sei und dem Klimaschutz widerspreche – anders als beispielsweise bei der von der Stadt geplanten Klimasiedlung an der Wiescherstraße. Auch die Geschosshöhe (bis 5,5) wird kritisiert. Schließlich wird noch die Frage aufgeworfen, warum aufgrund des hohen Versiegelungsgrads in Herne das Areal Reichsstraße nicht zu einer Grünwegevernetzung zwischen Königsgruber Park und Volksgarten genutzt werde. loc

Die auf herne.de live übertragene Sitzung des Rates beginnt um 16 Uhr im Ratssaal (Raum 314). Die Stadt beantwortet die Einwohnerfragen zu Beginn der Sitzung.

