Wohnatlas 2021: Kaufen in Herne vergleichsweise günstig

Herne. In Herne und im Ruhrgebiet sind Kaufpreise vergleichsweise günstig. Das zeigt der Postbank Wohnatlas. Wie viel ein Quadratmeter in Herne kostet.

Wo kaufen, wenn es im Pott sein soll? Wer im Ruhrgebiet verwurzelt ist und in die eigenen vier Wände ziehen möchte, hat gute Chancen, diesen Traum in die Tat umzusetzen. Das zeigt der Postbank Wohnatlas, für den das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) die Immobilienmärkte bundesweit unter die Lupe genommen hat und nun eine Sonderauswertung für das Ruhrgebiet vorlegt.

In den Ruhrgebietskommunen lagen die Quadratmeterpreise im vergangenen Jahr zwischen knapp 1300 Euro in Gelsenkirchen und gut 2100 Euro in Mühlheim an der Ruhr. Damit gehöre das gesamte Ruhrgebiet zu den im bundesweiten Vergleich eher günstigen Regionen. In Herne war der Quadratmeter 2020 beispielsweise für 1621 Euro zu haben, in Dortmund für 2105, in Bochum für 1816 Euro und in Duisburg für 1587 Euro.

Kaufpreise blieben im Rahmen in Relation zu Mieten

Auch in Relation zu den örtlichen Mieten blieben die Kaufpreise laut Wohnatlas im Rahmen. „Damit bieten sich gute Chancen, beim Umzug von einer Mietwohnung in die eigenen vier Wände sogar noch günstiger wegzukommen“, heißt es. Das zeige der sogenannte „Vervielfältiger“. Er bilde ab, wie viele Jahresnettokaltmieten für eine gleich große Eigentumswohnung im Bestand durchschnittlich zu zahlen wären. Am günstigsten sei das Kaufpreis-Miete-Verhältnis in Gelsenkirchen. Dort sei bereits für 18 Jahresnettokaltmieten eine Eigentumswohnung zu haben. In Duisburg, Oberhausen und Hamm seien es rund 20, in Herne, Bochum und Hagen rund 21 Jahresmieten. Im Mittel über alle deutschen Kreise und kreisfreien Städte habe der Vervielfältiger 2020 bei 25,7 gelegen.

