Wo sich Herner ab Montag kostenlos testen lassen können

Herne. Ab Montag gibt es in Herne zahlreiche weitere zusätzliche Stellen für kostenlose Schnelltests. Die Stadt listet alle Anbieter auf.

Die Zahl der Anbieter von kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger soll sich ab Montag deutlich erhöhen. Die Stadt listet nun alle Stellen auf, die in Herne ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

Anmeldungen ausschließlich bei den Anbietern der Tests

Schon jetzt böten 16 Arztpraxen, davon eine Kinderarztpraxis, und vier Apotheken Schnelltests an, mit weiteren vier großen Anbietern sei man im Gespräch, damit weiterhin bedarfsorientiert Testungen angeboten werden könnten, so die Stadt Herne in einer Pressemitteilung. Auch auf möglicherweise stark steigende Nachfrage sei die Stadt Herne damit vorbereitet. Und: Ein Anbieter ermögliche auch mobile Abstriche.

Eine Liste der Anbieter der kostenlosen Schnelltests und alle notwendigen Kontaktdaten sind auf der städtischen Homepage unter www.herne.de/corona zu finden (Runterscrollen zu: „Anbieter von kostenlosen Schnelltests“). Die Stadt weist darauf hin, dass die Anmeldungen über die jeweiligen Anbieter erfolge. Positive Testergebnisse müssten durch einen PCR-Test nachgeprüft werden. Bis dieses Ergebnis vorliege, seien die Betroffenen verpflichtet, sich abzusondern. Zudem würden die Testergebnisse an den Fachbereich Gesundheitsmanagement der Stadt gemeldet.

Und diese Anbieter listet die Stadt auf ihrer Homepage (mit den dazugehörigen Adressen und Kontaktdaten) auf: Apotheke am Schloss, Arztpraxis Anton Preissig, Arztpraxis Dr. Nitsche-Wellbrock, Arztpraxis Dr. Uwe Wellbrock, Arztpraxis für Innere und Allgemeinmedizin, Bahnhof Apotheke, Chirurgisches Zentrum Wanne-Eickel, Die Neue Apotheke (mehrere Standorte), Deutsches Rotes Kreuz, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Gemeinschaftspraxis an der Kreuzkirche, Gemeinschaftspraxis für hausärztliche Versorgung Budde, Struckhoff, Schnitzler, Bouhjar, Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Bruch, Dr. Bruchhaus-Walter, Dr. Schwarz, Hausarztzentrum Eickeler Markt, Kinderärzte an der Kreuzkirche, Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), Mobile Teststelle in Unternehmen, Paediculum Ruhrkidz, (Herne und Wanne), Praxis am Solbad, Praxis Dr. Meier-Geisler, Praxis Dr. Sehrbruch-Hörnig, Praxis Dr. Vahldieck, Teststelle Cranger Kirmesplatz (Hospitrans) und Teststelle Westring (Hospitrans).