Wirtschaftsförderung sucht Kontakt zu Firmen von Migranten

Herne Eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung: Unterstützung der Herner Firmen. Doch Betriebe von Migranten erreicht sie kaum. Das soll sich ändern.

Die Herner Wirtschaftsförderung (WFB) hat sich viel vorgenommen für das neue Jahr: Im Fokus stehen unter anderem Fachkräfte, aber auch Herner Unternehmen mit Migrationshintergrund. Die will die WFG mit ihren Angeboten besser erreichen als in der Vergangenheit.

Die Entwicklung des Unternehmens mit dem ungewöhnlichen Namen „Herneland“ ist eine Erfolgsgeschichte: 2011 gegründet, wuchs sie in den folgenden Jahren beständig. Stand für Seniorchef Rüstü Elmas noch der Verkauf von Restposten im Vordergrund, so haben seine Söhne Enes und Semih den Onlinehandel mit passgenauen Fußmatten für Autos vorangetrieben. Die Folge: Die Räume am Großmarkt wurden zu klein.

Bei der Suche nach einem neuen Standort in Herne half die Wirtschaftsförderung, Herneland ist nun an der Forellstraße in Baukau zu Hause. Doch das Beispiel dieses Familienbetriebs sei eine Ausnahme, weiß Hernes Wirtschaftsförderer Dirk Drenk. Er und sein Team haben festgestellt, dass Unternehmen, die von Migranten geführt werden, äußerst selten die Beratungsangebote der Wirtschaftsförderung in Anspruch nehmen. „Viele haben offenbar Berührungsängste“, so Drenk. Möglicherweise wird die WFG als Behörde wahrgenommen

Diese Berührungsängste sollen in Zukunft abgebaut und neue Kontakte aufgebaut werden. Dazu plant die WFG in Kooperation mit dem Herner Integrationsrat im ersten Halbjahr 2024 eine Veranstaltung, bei der die Wirtschaftsförderer zeigen, wo sie bei der Firmenentwicklung unterstützen können.

Herner Unternehmen bei der Suche nach einem neuen Standort innerhalb der Stadtgrenzen zu unterstützen, entwickelt sich für die WFG zu einer immer größeren Herausforderung. Freie Grundstücke sind äußerst rar gesät - und wenn etwas frei wird, stehen die Interessenten quasi Schlange. Bestes Beispiel: Kaum hatte Reifen Stiebling seine Pläne für das ehemalige Areal von Herner Glas gestoppt, begannen nach den Worten von Drenk Gespräche mit einem anderen lokalen Unternehmen. Drenk: „Wir hatten 2023 insgesamt 163 Anfragen nach Flächen, Immobilien, Hallen, Ladenlokalen oder Büroflächen.“ Auf der anderen Seite sei die Auswahl äußerst klein.

Fachkräftekongress mit NRW-Arbeitsminister

Eine andere, immer größere Herausforderung: Fachkräfte zu finden. Die WFG stellt sich ihr auf verschiedene Weise. So hat sie das Kompetenzzentrum „Frau & Beruf“ von Bochum nach Herne geholt. Die Ziele des Kompetenzzentrums. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten in der Region sollen bei der Verwirklichung gleicher Chancen bei Einstellung, beruflicher Entwicklung, beim Aufstieg und nicht zuletzt auch bei der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege unterstützt werden.

Die Potenziale von Frauen sollen stärker genutzt, weibliche Fachkräfte gewonnen und gebunden werden. Drenk: „Dieser Ansatz passt zu uns, wir werden dieses Thema mit neuem Elan angehen.“ Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sei eine Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit ein wichtiges Feld.

Der Fachkräftemangel steht inzwischen auch beim NRW-Arbeitsministerium ganz oben auf der Aufgabenliste. Minister Karl-Josef Laumann hat eine Fachkräfteoffensive gestartet. Und im Rahmen dieser Offensive wird Laumann eine Fachkräftetour durchs Land machen - und dabei am 14. März zu einem Fachkräftekongress kommen, den die Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet in Herne veranstaltet. Auch dort sollen die Kontakte zu Migrantinnen intensiviert werden - mit einem Infotag für multikulturelle Frauen.

