Am Herner City-Center findet wieder der Winzermarkt statt.

Veranstaltung Winzermarkt in der Herner Innenstadt mit bewährtem Konzept

Herne. Vor dem City-Center in der Herner Innenstadt findet wieder der Winzermarkt statt. An vier Tagen wird den Besuchern das bewährte Konzept geboten.

Der Spätsommer ist die Zeit der Weinlese - und in Herne des Winzermarkts. Vom 7. bis 10. September findet er wieder vor dem City-Center statt.

Norbert Menzel, Vorsitzender IG Herne-City, spricht vom bewährten Veranstaltungskonzept. Heißt: Wer in den vergangenen Jahren „seinen“ Wein oder Sekt beim Winzermarkt gefunden hat, kann sich wieder auf die bekannten Weingüter freuen.

Teilweise seit 1995 sind die Winzer aus Regionen zwischen Rhein und Mosel regelmäßig in Herne zu Gast und servieren ihre Weine: das Weingut Knierim (Osthofen bei Worms), Weingut Manfred Roth (St. Katharinen im Weinbaugebiet Nahe), Weingut Brunnenhof/Strupp (Palzem an der südlichen Mosel), und das Weingut Oswald Hochthurn (Bingen am Rhein).

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Wer zwischendurch einen frischen Gerstensaft trinken möchte, werde selbstverständlich auch versorgt, so Menzel, auch Speisen werden angeboten. Darüber hinaus wird es auf einer Bühne an den drei Tagen ein kleines Programm geben - von Gesang bis DJ.

Das sind die Öffnungszeiten des Winzermarkts: Donnerstag, 7. September, 18 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag (8./9. September), 12 bis 22 Uhr; Sonntag, 10. September, 12 bis 20 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel