Wilder Müll: Stadt Herne ruft zu Teilnahme an Aktion auf

Wilder Müll ist ein großes Ärgernis in Herne. Die Stadt ruft zur Teilnahme an einer großen Aktion auf

Herne. Ob Zigarettenstummel oder Altreifen: Wilder Müll ist ein Ärgernis in Herne. Nun ruft die Stadt zur Teilnahme an einer großen Sammelaktion auf.

Wilde Müllkippen und auch sonst achtlos in die Landschaft geworfene Dinge sind seit Jahren ein Ärgernis in Herne, zum Beispiel nach sonnigen Wochenenden am Rhein-Herne-Kanal. Die Herner Stadtverwaltung will die Bußgelder für Umweltsünder deutlich erhöhen. Um dem Müll halbwegs Herr zu werden, ruft sie aber auch zur Teilnahme an einer großangelegten Aktion auf.

Der Hintergrund: Am Samstag, 16. September, findet der diesjährige „World Cleanup Day“ statt – die größte Mitmachaktion der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Auch in Herne haben sich laut Stadt bereits einige Gruppen angemeldet und sammeln einen Tag lang Müll. Entsorgung Herne und die Stadt Herne unterstützen diese Aktion.

Teilnehmern winken Preise

Schwerpunktmäßig wird rund um den Skaterpark Hibernia, in Wanne-Süd und an den Flottmann-Hallen gesammelt, wo es jeweils eine Anlaufstation für die Helferinnen und Helfer gibt. Gesammelt wird am 16. September zwischen 10 und 14 Uhr. Größere Gruppen ab etwa 15 Personen, aber auch Schulen und Kitas, die mithelfen wollen, gegebenenfalls auch schon mit einer Sammelaktion am Freitag, 15. September, werden bei Bedarf von Entsorgung Herne mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet. Das Material wird kurz vor Beginn der Aktion im Servicecenter von Entsorgung Herne zur Abholung bereitstehen. Nach dem „World Cleanup Day“kümmern sich die Stadt Herne und Entsorgung Herne um die ordnungsgemäße Abholung des Mülls an vorbestimmten Sammelstellen.

Wichtig: Eine Anmeldung der Schulen und Kitas ist unter Telefon 02323 16-1670 noch bis Donnerstag, 31. August, möglich. Das Mitmachen kann sich übrigens richtig lohnen: Unter den Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost, etwa Freikarten für Wananas und Lago, Theaterkarten, Gesellschaftsspiele, Konzertkarten und vieles mehr.

