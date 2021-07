Wie Herner die Flutopfer ganz konkret unterstützen wollen

Auch diese Herner packen mit an für Hochwasseropfer: (von links) Manuela Callenberg, Jens Kempin und Otto Callenberg haben bereits einiges an Spenden gesammelt.

Herne. Die Solidarität mit den Opfern der Flutkatastrophe ist groß. Wie Hernerinnen und Herner Spenden sammeln und Unterstützung leisten.

Während der Jugoslawien-Kriege hat Jens Kempin in den 90er-Jahren selbst Hilfsgüter in betroffene Gebiete transportiert. Auch bei der aktuellen Flutkatastrophe in Deutschland will er nicht nur zusehen. Mit Gleichgesinnten hat er auf Facebook eine Spendensammlung organisiert.

Beim Anblick solcher Bilder aus den Katastrophengebieten - hier: Erftstadt - war dem Herner Jens Kempin sofort klar: Er will helfen. Foto: David Young / dpa

„Du musst was tun!“ Das habe er sich gedacht, als er die Bilder aus den überfluteten Regionen im TV gesehen habe, erzählt er. Verstärkt wurde dieser Gedanke durch Fotos, die ihm sein Sohn – er ist beim Katastrophenschutz – nach Rückkehr aus Hochwassergebieten zeigte.

Gruppe setzt auf punktuelle Hilfe

Gesagt, getan: „Hilfe für die Flutopfer in NRW“, heißt die öffentliche Facebook-Gruppe, die er gemeinsam mit dem von ihm einst mitgegründeten Spielmannszug Herne-Süd 1987 ins Leben gerufen hat. Über diese Seite sammeln Jens Kempin, Manuela und Otto Callenberg sowie weitere Mitstreiter Kleidung, Schuhe, Lebensmittel sowie Tiernahrung und -produkte (Katzenstreu, Käfige etc.).

In Kellern, Garagen und einem von einem Bekannten zur Verfügung gestellten Lager sammelten sie die Sachspenden, so der 55-Jährige. Da die Lagerkapazitäten vor Ort derzeit begrenzt seien, setzten sie zunächst auf „punktuelle Hilfe“. Heißt: Wenn sie von Menschen erführen, die in Not seien, würden sie diese gezielt unterstützen. Entweder durch eigene Transporte, so Kempin, oder Verwandte und Freunde könnten die Sachspenden in Herne abholen.

Herner spendet für die Aktion von WAZ und Caritas

Hilfe für die Flutopfer ist weiterhin auch über die gemeinsame Spenden-Aktion von WAZ und Caritas möglich. Rainer und Corinna Kreße wollen auf diesem Weg 250 Euro überweisen. In der Vergangenheit hätten sie eigentlich nicht gespendet, wenn man von einer Aktion seines Arbeitgebers absehe, so Rainer Kreße im Gespräch mit der WAZ.

Den Impuls habe das Bewusstsein gegeben, dass es ihnen - während der Coronazeit und jetzt angesichts der Flutkatastrophe - gut gehe. „Wir sind dankbar für die Situation, in der wir leben“, so Kreße. Überall sähen sie Nachrichten von dramatischen Ereignisse, deshalb wollten sie im Falle der Flutkatastrophe einen kleinen Beitrag leisten.

Ein Teil des Betrages ergebe sich daraus, dass sie Kosten in Höhe von fast 200 Euro für einen PCR-Test gehabt hätten. Diesen hätten sie zu einer Zeit durchführen lassen, als sie noch nicht ohne Weiteres angeboten wurden. Kreße: „Eigentlich hatte ich die 198 Euro als Urlaubskosten ,verbucht’. Aber nun kam die Information vom Land, dass wir den Betrag erstattet bekämen.“ Den stocken sie nun auf 250 Euro auf.

Kontakt zur Facebook-Gruppe von Jens Kempin: facebook.com/groups/hilfefuerflutopfernrw

