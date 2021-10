Wie geht Politik? Herner SPD lädt zu Kommunalakademie

Herne. Wie funktioniert Kommunalpolitik? Das erklären Experten der SPD in Herne interessierten Bürgern bei einer „Kommunalakademie“. Was sie erwartet.

Die Herner SPD führt nach einem Jahr Pause wieder ihre „Kommunalakademie“ durch. Hendrik Bollmann und Jan Boneberger organisieren ein Programm in drei Blöcken. Mitglieder, aber auch Bürgerinnen und Bürger ohne Parteibuch werden dabei in die Grundlagen der Kommunalpolitik eingeführt, heißt es in einer Mitteilung. „Wir wollen für Kommunalpolitik begeistern“, sagt SPD-Ratsherr Hendrik Bollmann.

Von rechtlichen und strukturellen Grundlagen, über zentrale kommunalpolitische Themenfelder bis zu Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung werde eine breite Palette aufgezeigt, dargestellt und diskutiert. „Neu ist in diesem Jahrgang der Blick über den Tellerrand. Beim Kamingespräch am ersten Abend haben wir junge Leute aus dem ganzen Ruhrgebiet zusammen, die kommunalpolitisch tätig bzw. mit kommunalpolitischen Themenfeldern beschäftigt sind“, so Hendrik Bollmann.

Herne: Alt-OB Schiereck erklärt Abläufe einer Gremien-Diskussion

Expertin sei unter anderem Sarah Philipp, parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion, und Alt-OB Horst Schiereck, der die Abläufe einer Gremien-Diskussion erkläre. Geplant sei außerdem eine Exkursion zum Regionalverband Ruhr (RVR) nach Essen, dabei erläutere die SPD-Fraktionsvorsitzende Martina Schmück-Glock auch die Aufgaben des Verbands.

Ansprechen wollen die Initiatoren vor allem auch Frauen sowie Hernerinnen und Herner mit Migrationshintergrund, heißt es weiter. Sie seien in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert.

Die Kommunalakademie wird durchgeführt am 3. und 4. Dezember, 28. und 29. Januar 2022 sowie am 18. und 19. Februar 2022. Teilnahmegebühr 50 Euro. Fragen und Anmeldung: 02323/949134, kontakt@spd-herne.de. Anmeldeschluss: Freitag, 12. November 2021

