Wie die Herner SPD Mobilität und Klimaschutz verbinden will

Herne. Die SPD in Herne lädt die Bürger zu ihrem Parteitag ein. Schlagworte sind Jobs, Mobilität, Klimaschutz und Ruhrgebiet. Wie passt das zusammen?

„Arbeitsplätze, Mobilität, Klimaschutz, Ruhrgebiet – Wie kann die Transformation in unserer Region gelingen?“ Unter diesem Thema steht ein Parteitag der Herner SPD am Dienstag, 21. November, im Volkshaus Röhlinghausen. Damit befassten sich die Sozialdemokraten mit einem Themenfeld, bei dem sich viele Menschen fragten, wie diese Dinge zusammengebracht werden könnten, heißt es in einer Ankündigung.

„Sozialökologische Transformation“? „Für uns als SPD ist es wichtig, diese Herausforderung aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sehen. Diese müssen als Gewinner aus diesem Transformationsprozess hervorgehen“, so Hendrik Bollmann, SPD-Vorsitzender des Unterbezirks Herne. Referentin und Diskussionspartnerin sei Nina Frense, Beigeordnete für Umwelt und grüne Infrastruktur im Regionalverband Ruhr. Sie ist laut Bollmann „quasi täglich mit der Bewältigung dieser Herausforderung befasst“.

Sie diskutieren auf dem Parteitag rund ums Thema „sozialökologische Transformation“: SPD-Landtagsabgeordneter Alexander Vogt (l.) und der SPD-Vorsitzende Hendrik Bollmann Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda diskutiert mit der Beigeordneten, moderiert von Alexander Vogt, dem SPD-Landtagsabgeordneten aus Herne. „Auf Landesebene sind das die Themen, für die ich mich stark mache und die wir mehr aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sehen müssen, also nah an der Lebensrealität“, so Vogt in der Ankündigung.

Bürgerinnen und Bürger seien zum Parteitag explizit eingeladen – auch, um sich ein Bild von der Arbeit der SPD vor Ort machen zu können und mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch zu kommen. Beginn im Volkshaus Röhlinghausen (Am Alten Hof 28) ist um 18 Uhr.

