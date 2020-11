Wie die Corona-Pandemie Herner Lesezirkel beeinträchtigt

Die Corona-Pandemie schlägt eine Schneise durch die Wirtschaft. Über die großen Branchen wie Gastronomie , Reiseanbieter oder Veranstaltungen ist in den vergangenen Monaten vielfach berichtet worden. Weniger bekannt ist, wie weit die Verästelungen der Pandemie reichen. Ein Beispiel: Lesezirkel.

Zum Verständnis der Problematik muss zuerst das Geschäftsmodell erläutert werden: Anbieter beziehen von Verlagen Zeitungen und Magazine, die Palette reicht vom Heft für Kinder über die klassischen Illustrierten bis zu Wirtschaftsmagazinen und Spezialtiteln. Diese Zeitschriften werden vermietet, unter anderem an Arztpraxen, Friseure und weitere Betriebe, in denen Kunden eine Wartezeit überbrücken müssen, aber auch an die Gastronomie. Ist bei einem Kunden die Mietdauer vorüber, werden die Zeitschriften abgeholt und wandern zum nächsten. Auf diese Weise zirkulieren sie bis zu sechs Wochen, auch Privathaushalte gehören zu den „Mietern“. Jeder Mieter kann sich sein individuelles Paket zusammenstellen.

NRW hatte Auslage von Zeitschriften verboten

Stefani Scheible gehört mit ihrem Lesezirkel in Unser Fritz zu einem von zwei Anbietern in Wanne-Eickel. Das Familienunternehmen, das sie führt, wurde 1951 gegründet. Doch mit der Corona-Pandemie sieht sie die Gefahr, dass das Geschäftsmodell nachhaltig Schaden nimmt und stigmatisiert wird. Inzwischen habe sie 50 Prozent ihrer Kunden verloren, so Scheible im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion.

Die Misere habe im Zuge des ersten Lockdowns begonnen. Seinerzeit habe NRW - als einziges Bundesland - die Auslage von Zeitschriften untersagt. Zur Erinnerung: Zu Beginn der Pandemie hatte man die Gefahr gesehen, dass Infektionen auch über Oberflächen übertragen werden können. Hinter dem Verbot stand wohl die Vorstellung, dass man mit der Lippe den Finger befeuchtet, bevor man eine Zeitschriftenseite umblättert.

Scheible: Krankenhäuser nehmen keine Zeitschriften zurzeit

Zwar habe es der Interessenverband später mit einer Klage erreicht, dass Zeitschriften wieder ausgelegt werden dürfen, doch zu jenem Zeitpunkt habe schon eine gewisse Stigmatisierung um sich gegriffen. Viele Menschen wollten keine Zeitschriften mehr anfassen, gerade von Arztpraxen habe es zahlreiche Abbestellungen des Lesezirkel-Abos gegeben. Es gebe Kunden, die sich seit März nicht mehr bei ihr gemeldet hätten, so Scheible. Und einer ihrer Mitarbeiter, der die Zeitungen ausliefert, sei von einem Friseur gar nicht mehr in den Laden gelassen worden.

Lesezirkel - eine 400 Jahre alte Idee Nach Angaben des Verbands Deutscher Lesezirkel mit Sitz in Düsseldorf ist die Idee des Lesezirkels bereits rund 400 Jahre alt. So wanderte schon Anfang des 17. Jahrhunderts der „Dorfknüppel“ , eine handgeschriebene Rolle, in der Lüneburger Heide wie eine Stafette von Tür zu Tür. Aber auch der erste urkundlich erwähnte gewerbliche Lesezirkel ist zu dieser Zeit, konkret zwischen 1609 und 1611 in Kitzingen (Bayern), entstanden. Bezogen wurden handgeschriebene Zeitungen aus Nürnberg und Frankfurt, später auch aus Wien, Linz, Rom, Venedig, Den Haag und Köln.

Was Scheible irritiert: die zahlreichen Widersprüchlichkeiten. So nähmen Krankenhäuser zurzeit keine Zeitschriften, doch dort lägen zahlreiche medizinische Broschüren aus, die sicher auch durch viele Hände gingen. Auch an anderen Stellen gebe es Prospekte, die mehrfach berührt würden, zum Beispiel in Möbelhäusern.

Scheible ist zuversichtlich, dass ihr Unternehmen mit elf Mitarbeitern die Krise überstehen wird - und sie hofft, dass sie die Vorurteile gegen ihr Produkt, die sich entwickelt hätten, mit der Zeit wieder entkräften kann. Einen ersten Schritt ist sie dafür gegangen: Mit Aufklebern auf den Schutzumschlägen informiert der Lesezirkel Scheible darüber, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass über Zeitschriften das Sars-CoV-2-Virus übertragen wird.