„Wichtiger Anker“: Corona-Krisenstab in Herne aufgelöst

Herne. Der Corona-Krisenstab in Herne ist Geschichte. Nun tagte er zum letzten Mal. OB Frank Dudda lobte die Beteiligten. Was das Gremium entschied.

Der Corona-Krisenstab der Stadt Herne ist am Montag, 17. April, zu seiner letzten Sitzung zusammengekommen. Oberbürgermeister Frank Dudda zog ein positives Fazit und dankte allen Beteiligten.

Wie die Stadt Herne mitteilt, wurde der Krisenstab am 11. März 2020 zusammengestellt, um die zentralen Fragen rund um die Pandemiebekämpfung in Herne zu erörtern und Entscheidungen zu treffen. Geleitet wurde die Runde von Ordnungsdezernent Frank Burbulla. In den folgenden Monaten habe sich das Gremium 187-mal beraten, teils in unterschiedlicher Zusammensetzung. Themen seien die sich häufig überschlagenden Ereignisse gewesen, die sich rasch ändernden rechtlichen Vorgaben und der größtmögliche Schutz für die Bürgerinnen und Bürger vor Corona. Beispiele seien die Organisation der Kontaktpersonen-Nachverfolgung, die Anordnung einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum, die teilweise Schließung von Schulen, die Überwachung des Lockdowns, die Anforderung von Einsatzkräften der Bundeswehr sowie die Einrichtung und der Betrieb des Impfzentrums und die Umsetzung der Coronaschutzverordnungen.

Corona-Krisenstab: Seit März 2022 nur noch im Stand-by-Modus

Die Sitzungen hätten in der Hochphase der Pandemie zwei oder mehr Stunden gedauert, es habe jedoch auch Sitzungen gegeben, die nach wenigen Minuten beendet worden seien. Seit März 2022 habe sich der Stab nur noch in einem Stand-by-Modus befunden und wäre situationsbezogen zusammengekommen. Hierfür habe es jedoch keinen Anlass mehr gegeben. „Ich danke allen, die sich in den verschiedenen Funktionen in den drei Jahren mit großem Einsatz und viel Fachwissen im Krisenstab engagiert haben“, sagte OB Frank Dudda in der letzten Sitzung. Und: „Sie alle haben an entscheidender Stelle zur Bewältigung der Pandemie in unserer Stadt beigetragen und waren ein wichtiger Anker für die Menschen in Herne während der Pandemie.“ Herne verfüge über ein gut aufgestelltes und digitalisiertes Gesundheitsamt – „davon haben wir im Laufe der Pandemie profitiert“.

Im Krisenstab arbeiteten in den zurückliegenden drei Jahren Fachleute aus verschiedenen städtischen Fachbereichen, darunter neben allen Dezernenten zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter von Ordnungs- und Gesundheitsamt, Feuerwehr, Polizei, DRK, Stadtmarketing Herne, Herner Bädergesellschaft, HCR und Jobcenter sowie den Fachbereichen Soziales, Kultur, Bürgerdienste, Kinder-Jugend-Familie und Recht.

