Baustelle Wichtige Straße in Herne: Sanierung startet am Montag

Herne. In acht Bauabschnitten will die Stadt die Fahrbahn einer wichtigen Herner Verkehrsachse erneuern. Um welche Straße es geht, was geplant ist.

Ein Teil des Westrings bekommt einen neuen Belag: Am Montag, 17. Juli, beginnt im Auftrag der Stadt Herne die Fahrbahnerneuerung zwischen dem Kreisverkehr Forellstraße und der Germanenstraße. Die Arbeiten sollen bis zum 30. November abgeschlossen sein.

Dieser Abschnitt des Westrings soll bis zum 30. November saniert werden. Foto: Funke Medien

Auch die Nebenfahrbahn des Westrings zwischen den Straßen Lackmanns Hof und Im Beismar bekommt einen neuen Belag. Bei dieser Nebenfahrbahn handelt es sich um eine Fahrradstraße.

Zu Beginn werde im ersten Bauabschnitt der Fuß- und Radweg zwischen der Forellstraße und dem Lackmannshof neu hergestellt, so die Stadt. Die Maßnahme werde in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, damit keine größeren Einschränkungen oder Behinderungen aufträten. Geplant seien insgesamt acht Bauabschnitte.

Von Umleitungen oder Sperrungen ist in der Pressemitteilung der Stadt nicht die Rede. In einer Verwaltungsvorlage für die Politik hieß es im Januar, dass der Verkehr während der Bauzeit zeitweise einspurig geführt bzw. umgeleitet werden müsse. Und: An zwei Wochenende seien in Teilbereichen Vollsperrungen erforderlich.

