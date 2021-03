„White rabbit, red rabbit“ in Herne mit Emel Aydogdu

Herne. Herne nimmt an einem weltweiten Theaterprojekt teil: Emel Aydogdu liest den Text eines iranischen Autors. Das Publikum ist per Zoom dabei.

Keine Probe, kein Regisseur, ein neuer Schauspieler oder eine Schauspielerin an jedem Abend. Sie oder er kennt den Text nicht und weiß nicht, was auf sie oder ihn zukommt. Das Skript wartet in einem verschlossenen Umschlag auf der Bühne. Und das Publikum darf je nach aktuellen Bestimmungen live oder in einer Coronaschutz-adaptierten Form per Zoom lauschen, zusehen, teilnehmen.

An dem weltweiten Theaterprojekt „White rabbit, red rabbit“ zum Jahrestag des ersten Covid-19-Lockdowns nimmt am Samstag, 13. März, auch Herne teil. Um 20 Uhr beginnt der Livestream aus den Flottmann-Hallen. Darstellerin in Herne ist die Regisseurin Emel Aidoğdu, die u.a. als NRW-Nachwuchsstipendiatin für Kinder- und Jugendtheater mit dem Theater Kohlenpott zusammengearbeitet hat. Veranstalter in Herne sind die Flottmann-Hallen/ Fachbereich Kultur der Stadt Herne in Kooperation mit dem Theater Kohlenpott.

Iranischer Theatermacher schrieb das Stück 2010

Nassim Soleimanpour ist ein multi-disziplinärer Theatermacher aus Teheran, Iran. Nachdem ihm verboten wurde, sein Heimatland Iran zu verlassen, schrieb er 2010 ein Theaterstück, das die Welt an seiner Stelle bereisen sollte. Seine beiden Premieren feierte „Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen“ im Jahr 2011 auf dem Edinburgh Fringe- und dem Summerworks Theatre Festival Toronto. Als Nassim Anfang 2013 zum ersten Mal wieder reisen durfte, war sein Theaterstück bereits mehr als 1000 Mal in 20 verschiedenen Ländern aufgeführt worden. Und dabei gelesen von einigen der größten Namen aus Theater und Film, wie John Hurt, Whoopi Goldberg, Nathan Lane, Stephen Rea, Sinéad Cusack, Marcus Brigstocke und Filmregisseur Ken Loach.

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung per Mail möglich. Interessierte Zuschauer und Zuschauerinnen werden gebeten, bis spätestens zum 12. März, 13 Uhr (Anmeldeschluss) eine Mail an karten@theaterkohlenpott.de unter dem Stichwort „Kaninchen - 13.03.21“ zu senden. Beigefügt werden muss der vollständige Namen und der Wohnort. Die Zuschauer erhalten eine Bestätigung und am späten Nachmittag der Vorstellung zwischen 16 und 18 Uhr einen Link zur Veranstaltung. Ab ca. 19.30 Uhr können sie diesen öffnen und in den Warteraum gehen. Der Eintritt ist kostenfrei, aber verbindlich. Es stehen maximal 90 Links zur Verfügung. Altersempfehlung: ab 12 Jahre. Das Stück dauert 50 bis 80 Minuten ohne Pause.