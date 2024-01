Wetter Wetter in Herne: Amtliche Warnung vor Glätte am Donnerstag

Herne Achtung, die Straßen könnten am Donnerstagmorgen in Herne glatt sein. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung herausgegeben.

Es bleibt winterlich in Herne. Dabei kann es am Donnerstagmorgen örtlich glatt werden. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst in einer amtlichen Warnung hin. Vor allem bis 10 Uhr am Donnerstag wird Hernerinnen und Hernern empfohlen, im Straßenverkehr vorsichtig unterwegs zu sein, da Rutschgefahr bestehe.

Anders als im südlichen Teil Deutschlands war die Lage in Herne am Mittwoch eher entspannt geblieben. Ein bisschen Schnee fiel; das große Chaos blieb aber aus. Am Donnerstag wird wohl kein neuer Schnee dazu kommen. Es soll laut der Wettervorhersage von „Wetteronline“ vorwiegend sonnig sein. Allerdings muss man sich weiter warm einpacken bei Minusgraden am Morgen und bis zu 2 Grad am Nachmittag.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Und auch am Freitag und Samstag scheint die Sonne die Schneewolken zu vertreiben, sodass bei klarem Himmel wahrscheinlich kein weiterer Schnee fallen wird. Ab Sonntag könnten die Temperaturen dann auch langsam wieder steigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel