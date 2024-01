Wetter Herne: Nach Dauerregen kommt Frost - so geht‘s weiter

Herne Noch fegt Wind über Herne, und es regnet und regnet. Doch bald soll sich das Wetter komplett ändern und der Winter einziehen. Wie das aussieht.

Nach gefühltem Dauerregen bei um die zehn Grad im Dezember soll sich das Wetter in Herne und Wanne-Eickel in den kommenden Tagen komplett ändern. Noch bis Mittwochabend gibt der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor Windböen heraus. Diese sollen Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer pro Stunde erreichen. In Schauernähe und exponierten Lagen müsse mit Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde gerechnet werden, so der Wetterdienst weiter. Dazu ist bei Temperaturen zwischen acht bis zehn Grad immer wieder mit Regen zu rechnen.

Dies soll sich aber ab dem Wochenende ändern. Bereits am Samstag soll der Thermometerstand laut dem Internetportal „Wetteronline“ in Herne auf etwa Null Grad sinken, dabei soll es trocken sein. Ab Sonntag zieht dann endgültig der Winter in Herne ein: Die Prognose sieht von Sonntag bis Dienstag Tagestemperaturen von -2 Grad vorher. Nachts soll es gar auf bis -7 Grad abkühlen. Ein extremer Wetterumschwung auch für die Pflanzen- und Tierwelt.

Wird es dann denn auch Schnee geben? Wohl eher nicht. Denn statt Dauerregen sagen die Meteorologen von „Wetteronline“ Sonnenschein und Trockenheit voraus. Dabei soll die Sonne in Herne bereits am Sonntag rund sechs Stunden an den Wolken vorbeikommen, am Montag soll sie sich gar acht Stunden am wolkenlosen Himmel zeigen. Das Niederschlagsrisiko wird mit zehn bis 20 Prozent angegeben – ein kleiner Funken Hoffnung auf ein bisschen Schnee bleibt also.

